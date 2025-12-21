Jalgaon News : थंडीचा 'रौद्र' अवतार! जळगावात हंगामातील नीचांकी तापमानाची नोंद; आरोग्याची काळजी घेण्याचे आवाहन

जळगाव: जिल्ह्यात शनिवारी (ता. २०) किमान तापमानाने नीचांक गाठत सहा अंशांपर्यंत खाली आले आहे. जळगाव शहरासह जिल्ह्यात आगामी दोन दिवस थंडीचा तडाखा पुन्हा वाढेल. प्रशांत महासागरातील थंड पाण्यामुळे उत्तर भारतातून कोरडे वारे दक्षिणेकडे सरकत आहेत. यामुळे रेडिॲक्टिव्ह कूलिंग, अर्थात रात्री थंड होण्याची प्रक्रिया वेगाने होत असल्याने थंडीचे प्रमाण पुन्हा वाढू शकेल, असा अंदाज हवामान अभ्यासक नीलेश गोरे यांनी वर्तविला आहे..उत्तरेकडून भारतात वाहणाऱ्या कोरड्या वाऱ्यांमुळे सोमवार (ता. २२)पर्यंत विभागाचे किमान तापमान आणखी खाली घसरण्याची शक्यता आहे. तर दिवसाचे कमाल तापमानही २९ अंशांपर्यंत कमी होणार आहे. दरम्यान, शनिवारी सकाळी जळगावचे किमान तापमान सहा अंश नोंदविले गेले. तर दिवसाचे किमान तापमान १३ ते १४ अंश होते..थंडीसोबतच धुक्याचे प्रमाणही वाढले आहे. गिरणा नदीपात्रातसह महामार्गावर दृश्यमानता सकाळी कमी झाली होती. थंडीचा आरोग्यावर परिणाम होऊन थंडीमुळे सर्दी, खोकला आणि ॲलर्जीच्या आजारांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. व्हायरल आजरांच्या रुग्णांचे प्रमाण वाढले आहे. लहान मुले आणि दम्याच्या रुग्णांना याचा जास्त त्रास होत आहे. श्वसनसंस्थेशी संबंधित आजार वाढले असल्याचे जिल्हा रुग्णालय व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सूत्रांनी सांगितले..छोट्या दिवसाचाही परिणाम२१ डिसेंबर हा उत्तर गोलार्धातील सर्वांत लहान दिवस आहे. यामुळे दरवर्षी १९ डिसेंबर ते २२ डिसेंबर हा कालावधी नैसर्गिक बदलांच्या प्रभावात असतो. यामुळे सूर्योदय उशिरा आणि सूर्यास्त लवकर होतो. दिवस छोटा अर्थात नऊ ते दहा ते तास, तर रात्र मोठी १३ ते १४ तासांची असल्याने उष्णता कमी होते. परिणामी, गारवा वाढतो. त्यामुळे थंडीचा प्रकोप वाढत आहे..थंडी वाढण्याची ही आहेत कारणे‘ला नीना’ : प्रशांत महासागरातील थंड स्थिती मूळ उत्तर भारत कोरडे उत्तर-पश्चिम वारे (नॉर्थ-वेस्टली विंड्स) सतत दक्षिणेकडे सरकत आहेत. यामुळे रेडिएटिव्ह कूलिंग (रात्रीची थंड होण्याची प्रक्रिया) वेगवान होत आहे. पश्चिमी विक्षोभाचा परिणाम कमकुवत होत आहे. त्यातच ईशान्य बंगालच्या उपसागरात समुद्रसपाटीपासून चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे. अशा स्थितीत थंडीची तीव्रता अधिक प्रमाणात वाढते. राज्याच्या उत्तर पूर्व भागावर हवेचा दाब १०९४ हेप्टापास्कल आहे. उत्तरेकडून येणाऱ्या वाऱ्यांमुळे तापमान घसरते..कमाल तापमानही घसरणारजिल्ह्यातील केळी पट्ट्यात, जंगल परिसरात २२ डिसेंबरला या वातावरणात थंडीची तीव्रता अधिक राहील. कमाल तापमान २९ ते ३१ अंश राहील. या वातावरणामुळे धुक्याचे प्रमाण वाढेल. विशेष करून पाणवठ्यांच्या ठिकाणी धुक्याचे प्रमाण अधिक राहील.उत्तरेकडून भारतात वाहणाऱ्या कोरड्या वाऱ्यांमुळे सोमवार (ता. २२)पर्यंत विभागाचे किमान तापमान आणखी खाली घसरण्याची शक्यता आहे. तर दिवसाचे कमाल तापमानही २९ अंशांपर्यंत कमी होणार आहे. दरम्यान, शनिवारी सकाळी जळगावचे किमान तापमान सहा अंश नोंदविले गेले. तर दिवसाचे किमान तापमान १३ ते १४ अंश होते..थंडीसोबतच धुक्याचे प्रमाणही वाढले आहे. गिरणा नदीपात्रातसह महामार्गावर दृश्यमानता सकाळी कमी झाली होती. थंडीचा आरोग्यावर परिणाम होऊन थंडीमुळे सर्दी, खोकला आणि ॲलर्जीच्या आजारांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. व्हायरल आजरांच्या रुग्णांचे प्रमाण वाढले आहे. लहान मुले आणि दम्याच्या रुग्णांना याचा जास्त त्रास होत आहे. श्वसनसंस्थेशी संबंधित आजार वाढले असल्याचे जिल्हा रुग्णालय व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सूत्रांनी सांगितले..छोट्या दिवसाचाही परिणाम२१ डिसेंबर हा उत्तर गोलार्धातील सर्वांत लहान दिवस आहे. यामुळे दरवर्षी १९ डिसेंबर ते २२ डिसेंबर हा कालावधी नैसर्गिक बदलांच्या प्रभावात असतो. यामुळे सूर्योदय उशिरा आणि सूर्यास्त लवकर होतो. दिवस छोटा अर्थात नऊ ते दहा ते तास, तर रात्र मोठी १३ ते १४ तासांची असल्याने उष्णता कमी होते. परिणामी, गारवा वाढतो. त्यामुळे थंडीचा प्रकोप वाढत आहे..थंडी वाढण्याची ही आहेत कारणे‘ला नीना’ : प्रशांत महासागरातील थंड स्थिती मूळ उत्तर भारत कोरडे उत्तर-पश्चिम वारे (नॉर्थ-वेस्टली विंड्स) सतत दक्षिणेकडे सरकत आहेत. यामुळे रेडिएटिव्ह कूलिंग (रात्रीची थंड होण्याची प्रक्रिया) वेगवान होत आहे. पश्चिमी विक्षोभाचा परिणाम कमकुवत होत आहे. त्यातच ईशान्य बंगालच्या उपसागरात समुद्रसपाटीपासून चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे. अशा स्थितीत थंडीची तीव्रता अधिक प्रमाणात वाढते. राज्याच्या उत्तर पूर्व भागावर हवेचा दाब १०९४ हेप्टापास्कल आहे. उत्तरेकडून येणाऱ्या वाऱ्यांमुळे तापमान घसरते..New Year Travel Tips: शिमला-कुल्लु-मनाली? नवीन वर्षात हिल स्टेशनला जाण्याचा विचार करत असाल तर 'या' चुका करु नका.कमाल तापमानही घसरणारजिल्ह्यातील केळी पट्ट्यात, जंगल परिसरात २२ डिसेंबरला या वातावरणात थंडीची तीव्रता अधिक राहील. कमाल तापमान २९ ते ३१ अंश राहील. या वातावरणामुळे धुक्याचे प्रमाण वाढेल. विशेष करून पाणवठ्यांच्या ठिकाणी धुक्याचे प्रमाण अधिक राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.