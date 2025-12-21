उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : थंडीचा 'रौद्र' अवतार! जळगावात हंगामातील नीचांकी तापमानाची नोंद; आरोग्याची काळजी घेण्याचे आवाहन

Cold Wave Intensifies Across Jalgaon District : जळगाव जिल्ह्यात वाढलेल्या कडाक्याच्या थंडीमुळे सकाळी धुक्याची चादर पसरली असून, नागरिक ठिकठिकाणी शेकोट्यांचा आधार घेत आहेत.
जळगाव: जिल्ह्यात शनिवारी (ता. २०) किमान तापमानाने नीचांक गाठत सहा अंशांपर्यंत खाली आले आहे. जळगाव शहरासह जिल्ह्यात आगामी दोन दिवस थंडीचा तडाखा पुन्हा वाढेल. प्रशांत महासागरातील थंड पाण्यामुळे उत्तर भारतातून कोरडे वारे दक्षिणेकडे सरकत आहेत. यामुळे रेडिॲक्टिव्ह कूलिंग, अर्थात रात्री थंड होण्याची प्रक्रिया वेगाने होत असल्याने थंडीचे प्रमाण पुन्हा वाढू शकेल, असा अंदाज हवामान अभ्यासक नीलेश गोरे यांनी वर्तविला आहे.

