उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : जळगावात हुडहुडी भरवणारी थंडी! पुढील दोन दिवसांत पारा ८ अंशांपर्यंत घसरणार; शीतलहरीमुळे गारठ्यात मोठी वाढ

Intense Cold Wave Continues Across Jalgaon District : जळगाव जिल्ह्यात किमान तापमान १० ते १२ अंशांपर्यंत घसरल्याने गारठा वाढला आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात शेकोट्या पेटल्या असून नागरिक उबदार कपड्यांचा वापर करताना दिसत आहेत.
algaon weather

algaon weather

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: शहरासह जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यापासून १० ते १२ अंशांच्या खाली तापमानाची नोंद होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात थंडीचा कडाका कायम आहे. दरम्‍यान, जिल्‍ह्यात ढगाळ वातावरण निर्माण झाले असतानाही शीतलहरींमुळे गारठ्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्‍याचे चित्र आहे. आणखी पुढील दोन ते तीन दिवसांत थंडीचा जोर वाढण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
maharashtra
IMD
Weather
update
Temperature
weather forcast
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com