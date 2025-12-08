Jalgaon News : जळगावात हुडहुडी भरवणारी थंडी! पुढील दोन दिवसांत पारा ८ अंशांपर्यंत घसरणार; शीतलहरीमुळे गारठ्यात मोठी वाढ

जळगाव: शहरासह जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यापासून १० ते १२ अंशांच्या खाली तापमानाची नोंद होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात थंडीचा कडाका कायम आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण निर्माण झाले असतानाही शीतलहरींमुळे गारठ्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे चित्र आहे. आणखी पुढील दोन ते तीन दिवसांत थंडीचा जोर वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे..जळगावसह धुळे जिल्ह्यात गारठा कायम आहे. असे असले तरी अनेक ठिकाणी किमान तापमानात चढ-उतार सुरू असल्याचे पाहण्यास मिळत आहे. जळगाव शहरात गेल्या तीन दिवसांपासून किमान तापमान १२ अंशाखाली कायम आहे. सध्या रात्री व सकाळच्या वेळेस हुडहुडी भरणारी थंडी जाणवत असून, पुढील दोन दिवसांत किमान तापमान ८ अंशांपर्यंत खाली जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे तापमानात आणखी घट होऊन गारठा अधिक वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाकडून व्यक्त केली जात आहे..दिवसभर उन्हाचे चटकेमागील काही दिवसांपासून तापमानात चढ-उतार असला तरी रात्रीच्या वेळेस व पहाटे थंडी सोबतच काहीसे धुके पडलेले पाहायला मिळत आहे. सोबतच गार वारे वाहत असल्याने थंडी जाणवत आहे. मात्र, दुपारच्या वेळेस उन्हाचा चटका लागत आहे. सध्या दिवसभर कमाल तापमान साधारण ३० ते ३२ अंशांपर्यंत पोहोचत असून, रात्रीच्या किमान १० ते १२ अंशांच्या वर आहे..रात्रीपासून ढगाळ वातावरणजिल्ह्यात शनिवारी (ता.६) दिवसभर गार वारे वाहत होते. त्यामुळे सायंकाळपासून अचानक गारठा वाढला होता. मात्र, मध्यरात्रीनंतर अचानक ढगाळ वातावरण निर्माण झाले होते. रविवारी (ता. ७) सकाळी सूर्यदर्शनही झाले नाही. दहापर्यंत ढगाळ वातावरण असल्याने गारवा जाणवत होता. मात्र, दहानंतर चांगल्या प्रकारे ऊन पडल्याचे दिसून आले..Railway : वडवणीपर्यंत लवकरच धावणार रेल्वे; बीडपासूनच्या टप्प्याची १०, ११ डिसेंबरला हायस्पीड चाचणी.शेकोट्या पेटल्या, उबदार कपड्यांचा वापरजिल्ह्याचे रविवारचे तापमान घसरले आहे. रविवारी तापमान १० अंशावर गेले. त्यामुळे ग्रामीण भागासह शहरी भागात शेकोट्या पेटायला लागल्या आहेत. शिवाय, मॉर्निंग वॉकला जाणारे नागरिक, विद्यार्थी उबदार कपड्यांचा वापर करताना दिसून येत आहेत. शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मात्र या कडाक्याच्या थंडीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे मुलांना सर्दी, खोकल्याचाही त्रास जाणवू लागला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.