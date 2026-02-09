Cotton Price

Cotton Price : कापूस उत्पादकांना आयात धोरणाचा फटका; जळगावात खासगी व्यापाऱ्यांकडून भावात ४०० रुपयांची कपात!

Cotton Prices Fall by ₹400 in Jalgaon : जळगाव जिल्ह्यात कापसाच्या भावात अचानक घसरण झाल्याने बाजारात कापसाची आवक घटली असून शेतकरी, व्यापारी आणि जिनिंगचालक तिन्ही घटक अडचणीत आले आहेत.
जळगाव: यंदा खरिपात अतिवृष्टीने कापसाचे झालेले कमी उत्पादन, व्यापाऱ्यांकडून कापसाला मिळणारा कमी भाव आदी कारणांमुळे बाजारात कमी प्रमाणात कापूस विक्रीस आला. आतापर्यंत ‘सीसीआय’तर्फे पावणेदोन लाख गाठी कापूस खरेदी करण्यात आला. खासगी व्यापाऱ्यांनी साडेतीन लाख गाठी निर्मिती होतील, एवढा कापूस खरेदी केला.

