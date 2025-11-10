Jalgaon News : रब्बी सुरू, कापूस खरेदी केंद्र बंद! जळगावचे शेतकरी संतप्त; हमीभाव मिळण्याची आशा धुसर

जळगाव: अवकाळी पाऊस गेल्या ५ नोव्हेंबरपासून माघारी परतला आहे. खरीप हंगाम संपून आता रब्बी हंगामही सुरू झालेला आहे. मात्र, तरीदेखील जिल्ह्यात अद्यापपर्यंत ‘सीसीसी’तर्फे कापूस खरेदी केंद्र सुरूच झालेली दिसत नाही. .त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी चिंतित असल्याने शासन व प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहेत. ‘सीसीआय’तर्फै जिल्ह्यात २५ ठिकाणी कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणार होती. मात्र, अद्यापही ‘सीसीआय’तर्फे केंद्र सुरू करण्यासाठी काही हालचाली दिसत नसल्याचे चित्र आहे..एकीकडे खासगी व्यापाऱ्यांकडे कापूस हवा त्याप्रमाणात विक्रीस येत नाही, तर दुसरीकडे केंद्र शासनाकडून कापसाला हमीभाव ८,११० रुपये प्रतिक्विंटल देण्यात आला आहे. मात्र, त्यांच्याकडून कापूस खरेदी अद्यापपर्यंत सुरूच झालेली नाही. यंदा कापसाचे उत्पादन कमी झालेले आहे. अनेक शेतकरी अतिवृष्टीतील नुकसानीमुळे त्रासलेले आहेत. त्यामुळे जो कापूस हातात आलेला आहे, त्याला जर हमीभाव मिळाला तरी नुकसान भरून निघेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे..यंदा पावसाळा लांबलेला होता. तब्बल सव्वापाच महिने पाऊस चालला. सप्टेबर महिन्यात तर निसर्गाने कहरच करीत तब्बल तिनदा अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे खरीप हंगाम अनेक शेतकऱ्यांचा हातचा गेलेला आहे. जो कापूस हातात आला तो ओला असल्याने त्याला ‘सीसीआय’तर्फे ८,८१० रुपये भाव मिळणार नाहीत..त्यामुळे तो सुकल्यानंतर विकू, अशी भूमिका शेतकऱ्यांची आहे. पाच नोव्हेंबरपासून पाऊस थांबला आहे. नंतर मात्र, थंडी सुरू झाली. सकाळी दव पडते. त्यामुळे कापसाला अजूनही ओल आहे. ‘सीसीआय’कडे गेल्यावर तो कापूस जादा आद्रेतेमुळे घेतला जाणार नाही. त्यामुळे तो कोरडा करण्यावर भर दिला जात आहे. अजून काही दिवस तरी कापूस खरेदी केंद्र सुरू होणार नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे..आतापर्यंत नोंदणीस अल्प प्रतिसादकापूस विक्रीतील स्पष्टता दिसण्यासाठी ‘सीसीआय’ने यंदापासून ‘कपास किसान’ ॲप काढले आहे. शेतकऱ्यांना या ॲपवर जाऊन नोंदणी करावयाची आहे. खरेदी केंद्र सुरू झाल्याने नंतर शेतकऱ्यांना त्यांचा कापूस कोणत्या केंद्रावर खरेदी होईल, त्याची तारीख व वेळ कळविण्यात येणार आहे. .Nanded Forest: लोहा तालुक्यात खळबळ! वडेपुरी शिवारात बिबट्याचे दर्शन; वन विभागाचा शोधमोहीमेला वेग.जळगाव शहरात ६ हजार शेतकऱ्यांनी या ॲपवर नोंदणी करणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्यापपर्यंत सहाशे ते सातशे शेतकऱ्यांनीच ॲपवर नोंदणी केली आहे. केवळ दहा टक्के नोंदणी झाली, तर केंद्रे कशी सुरू करावी?, असा प्रश्न ‘सीसीआय’च्या अधिकाऱ्यांना पडला आहे. त्यामुळेच कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबत ‘सीसीआय’ सावध भूमिका घेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.