उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : रब्बी सुरू, कापूस खरेदी केंद्र बंद! जळगावचे शेतकरी संतप्त; हमीभाव मिळण्याची आशा धुसर

Delayed CCI Cotton Procurement Centers in Jalgaon : खरीप हंगाम संपून आता रब्बी हंगामही सुरू झालेला आहे. मात्र, तरीदेखील जिल्ह्यात अद्यापपर्यंत ‘सीसीसी’तर्फे कापूस खरेदी केंद्र सुरूच झालेली दिसत नाही.
Cotton

Cotton

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: अवकाळी पाऊस गेल्या ५ नोव्हेंबरपासून माघारी परतला आहे. खरीप हंगाम संपून आता रब्बी हंगामही सुरू झालेला आहे. मात्र, तरीदेखील जिल्ह्यात अद्यापपर्यंत ‘सीसीसी’तर्फे कापूस खरेदी केंद्र सुरूच झालेली दिसत नाही.

Loading content, please wait...
Jalgaon
maharashtra
Farmer
cotton
Price
Crop Damage
kharif crops
Jalgaoan News
Rabi Season

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com