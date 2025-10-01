उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Cyber Crime : बर्बादीचा फक्त एक कॉल! जामतारापेक्षा 'जळगाव'चा सायबर अड्डा भारी; युरोप-अमेरिकेत फसवणुकीचे धागेदोरे

Jalgaon’s Hi-Tech Cyber Hub Exposed : जळगाव-ममुराबाद रोडवरील एल. के. फार्म हाऊसवर पोलिसांनी उद्ध्वस्त केलेला हायटेक सायबर अड्डा. ३१ लॅपटॉप, उच्च गतीचे इंटरनेट आणि आरामदायी सुविधांसह येथून अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडासह युरोपीय देशातील नागरिकांची फसवणूक केली जात होती.
रईस शेख, जळगाव
जळगाव: नेटफ्लिक्सने यावर बनवलेली ‘जामतारा-सबका नंबर आएगा’ वेबसीरिज गाजली. मात्र, ‘जामतारा’च्या गुन्हेगारांवर एक पाऊल पुढे जळगावच्या सायबर अड्ड्याने टाकले. ‘जामतारा’तून देशातील लोकांना गंडा घालण्यात आला. मात्र, जळगावच्या अड्ड्यावरून थेट अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडासह युरोपीय देशातील नागरिकांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे.

