Jalgaon Cyber Crime : बर्बादीचा फक्त एक कॉल! जामतारापेक्षा 'जळगाव'चा सायबर अड्डा भारी; युरोप-अमेरिकेत फसवणुकीचे धागेदोरे

जळगाव: नेटफ्लिक्सने यावर बनवलेली 'जामतारा-सबका नंबर आएगा' वेबसीरिज गाजली. मात्र, 'जामतारा'च्या गुन्हेगारांवर एक पाऊल पुढे जळगावच्या सायबर अड्ड्याने टाकले. 'जामतारा'तून देशातील लोकांना गंडा घालण्यात आला. मात्र, जळगावच्या अड्ड्यावरून थेट अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडासह युरोपीय देशातील नागरिकांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे..जळगाव-ममुराबाद रोडवरील एल. के. फार्म हाऊसवरून हायटेक सायबर गुन्हेगारीचा अड्ड्यातून व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्कच्या (VPN) माध्यमातून परदेशी नागरिकांना संपर्क करून गंडविण्यात येत होते. 'सीबीआय'ने इगतपुरी येथील असाच अड्डा उद्ध्वस्त केला. जळगावात हायटेक सायबर अड्डा आढळून आला..सायबर गुन्हेगारीचे नेटवर्क जामताऱ्यातझारखंडमधील संथाल परगणा परिसरातील जामतारा गाव. रांचीपासून साधारण अडीचशे किलोमीटरवर आहे. जामतारा जिल्ह्यातील दुर्गम भागात १५ ते २५ वयोगटातील संगणक साक्षर तरुण निर्मनुष्य परिसरात लॅपटॉप, मोबाईलवरून फसवणूक करतात. देशभरात फसवणुकीचे सर्वाधिक गुन्हे जामतारातून होत असल्याचे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB)च्या अहवालात नमूद आहे..'फिशिंग' काय आहे?'फिशिंग' म्हणजे युजरनेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डीटेल्स, बँक खात्याचे डीटेल्स यासारखी संवेदनशील माहिती अवैध मार्गाने मिळवणे होय. मिळालेल्या माहितीचा दुरुपयोग करून संबंधिताच्या खात्यावरून पैसे गायब केले जातात. जळगावच्या सायबर अड्ड्यायावरून अमेरिका, कॅनडा, इंग्लडसह युरोपीय देशातील नागरिकांचा डाटा मिळवून त्याद्वारे 'डॉलर करन्सी'त गंडविण्याचा प्रकार पोलिसांना आढळून आला..जामतारा, कोलकातामार्गे जळगावजामतारातील माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केलेले तरुण अपडेटेड सॉफ्टवेअरच्या प्रशिक्षणासाठी कोलकाता वा नोएडा येथे जातात. काही दिवस तंत्रज्ञानातील अपडेट्स शिकल्यानंतर परत आपल्या गावी येऊन लोकांना गंडा घालण्याचे काम करतात. एल. के. फार्म हाऊसमध्ये अटक केलेल्या सातपैकी चार संशयित पश्चिम बंगालमधील रहिवासी आहेत..जळगावचा अड्डा हायटेकसायबर तज्ज्ञ आणि पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जामतारा येथे चार ते दोन संगणक, राऊटर लावून निर्जनस्थळी तात्पुरते कॉल सेंटर उभारले जाते. मात्र, एल. के. फार्मवर तब्बल ३१ लॅपटॉप आणि काम करणाऱ्यांसाठी स्वीमिंग पूल, आरामाची सोय, उच्च गतीचे इंटरनेट मोडेम आणि वातानुकूलीत ऑफिस होते. अड्ड्याला राकेश अगारिया व त्याचे साथीदार २४ तास बाहेर पहारा देत होते..दृष्टिक्षेपात...महाराष्ट्रात २०२५ मध्ये १.६ लाख सायबर गुन्हे०२१ ते २०२४ दरम्यान सायबर गुन्ह्यांमध्ये ५०० टक्के वाढजून २०२५पर्यंत देशात १२ लाखांहून अधिक सायबर गुन्हेजळगावातील गुन्हे२०२४- ८० गुन्हे२०२५- २९.