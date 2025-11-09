Jalgaon Cyber Fraud : एकाने गमावले ४.६१ लाख तर, दुसऱ्याने ५.३५ लाख! जळगावात ऑनलाइन फसवणुकीचे वाढते प्रकार

जळगाव: शहरातील आयोध्या नगरातील एक फर्निचर व्यावसायिक तर, दुसरा गॅरेजचालक अशा दोघांना ‘आचल’ नावाच्या एकाच महिलेने फोन करून ऑनलाइन गंडा घातला आहे. त्यापैकी फर्निचर व्यावसायिकाची ४ लाख ६१ हजारांत तर गॅरेजचालकाची ५ लाख ३५ हजारात फसवणूक झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, दोघा तक्रारदारांचे आडनाव देखील सारखेच असून, या प्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..शहरातील अयोध्यानगरात महेश बनवारी लाल जांगीड (वय ४३) कुटुंबीयांसह वास्तव्यास असून, फर्निचर तयार करण्याचे काम करतात. त्यांना २८ ऑगस्टला धर्मा सेक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या सेक्रेटरी आचल नावाच्या महिलेचा फोन आला तेव्हा, शेअर बाजारात गुंतवणूक केली तर तुम्हाला तातडीने नफा मिळवून देतो, असे आमिष देत २८ ऑगस्ट ते २९ नोव्हेबर दरम्यान वेळोवेळी संपर्क करून आणि आभासी नफा दाखवून ४ लाख ६१ हजार ८५० रुपयांची ऑनलाइन गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले, तसेच कुठलाही परतावा न देता फसणूक केली. याप्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात अज्ञात सायबर ठगबाजांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक सतीश गोराडे तपास करीत आहेत..AI Whatsapp Chatbot: आता व्हॉइस नोटद्वारे तक्रार करता येणार, दिव्यांगांसाठी ‘एआय व्हॉट्सॲप चॅटबॉट’ सेवा विकसित; कसं चालणार? .गॅरेजचालकाची फसवणूकआयोध्यानगरातच सावरमल पुरनमल जांगिड (वय ४९) यांचे गॅरेज असून, ते यमुना नगरात वास्तव्यास आहेत. २० सप्टेंबर ते २९ ऑक्टोबर दरम्यान जांगिड यांना धर्मा सेक्युरिटीज प्रायव्हेल लिमिटेड या कंपनीतून आचल नावाच्या महिलेचा फोन आला. शेअर बाजारात गुंतवणुकीचे आमिष दाखवत ५ लाख ३५ हजार रुपये ऑनलाइन पद्धतीने घेऊन गुंतवणुकीवर कुठलाही नफा न देता फसवणूक केल्याप्रकरणी जांगिड याच्या तक्रारीवरून सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक सतीश गोराडे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.