Jalgaon Cyber Fraud : एकाने गमावले ४.६१ लाख तर, दुसऱ्याने ५.३५ लाख! जळगावात ऑनलाइन फसवणुकीचे वाढते प्रकार

Online Investment Scam Targets Jalgaon Residents : जळगाव आयोध्या नगरातील फसवणूक प्रकरणात ‘धर्मा सेक्युरिटीज’च्या नावावर आचल नावाच्या महिलेने दोन नागरिकांना ऑनलाइन गुंतवणुकीत फसवले; सायबर पोलिस तपास करत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: शहरातील आयोध्या नगरातील एक फर्निचर व्यावसायिक तर, दुसरा गॅरेजचालक अशा दोघांना ‘आचल’ नावाच्या एकाच महिलेने फोन करून ऑनलाइन गंडा घातला आहे. त्यापैकी फर्निचर व्यावसायिकाची ४ लाख ६१ हजारांत तर गॅरेजचालकाची ५ लाख ३५ हजारात फसवणूक झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, दोघा तक्रारदारांचे आडनाव देखील सारखेच असून, या प्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

