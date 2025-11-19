उत्तर महाराष्ट्र

India Post App : रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही! डाक विभागाचे 'डाक सेवा २.०' ॲप लॉन्च; सर्व टपाल सेवा आता एका क्लिकवर

India Post Launches 'Dak Seva 2.0' Mobile App : डाक विभागाने आपल्या सेवांचा विस्तार करण्यासाठी आणि ग्राहकांना घरबसल्या सुविधा देण्यासाठी 'डाक सेवा २.०' नावाचे मोबाईल ॲप लॉन्च केले आहे, जे २३ भाषांमध्ये उपलब्ध आहे.
India Post

India Post

sakal 

राजेश सोनवणे, जळगाव
Updated on

जळगाव: डाक विभागाकडून आपल्‍या सेवांचा विस्‍तार केला जात असताना ग्राहक देखील या सेवांचा लाभ घेत असल्‍याचे प्रमाण वाढत आहे. मात्र आतापर्यंत ग्राहकांना कोणतेही काम करण्यासाठी पोस्‍ट कार्यालयात यावे लागत होते. परंतु, डाक विभागाने देखील आपल्‍या सर्व सेवा एका क्लिकवर आणल्‍या आहेत. अर्थात स्‍मार्ट फोन वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी ‘डाक सेवा २.०’ ॲप लॉंच केले असून, डाक विभागाच्‍या सर्व सेवांचा लाभ घर बसल्‍या घेता येणार आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
maharashtra
post
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com