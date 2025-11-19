India Post App : रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही! डाक विभागाचे 'डाक सेवा २.०' ॲप लॉन्च; सर्व टपाल सेवा आता एका क्लिकवर

जळगाव: डाक विभागाकडून आपल्या सेवांचा विस्तार केला जात असताना ग्राहक देखील या सेवांचा लाभ घेत असल्याचे प्रमाण वाढत आहे. मात्र आतापर्यंत ग्राहकांना कोणतेही काम करण्यासाठी पोस्ट कार्यालयात यावे लागत होते. परंतु, डाक विभागाने देखील आपल्या सर्व सेवा एका क्लिकवर आणल्या आहेत. अर्थात स्मार्ट फोन वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी ‘डाक सेवा २.०’ ॲप लॉंच केले असून, डाक विभागाच्या सर्व सेवांचा लाभ घर बसल्या घेता येणार आहे..टपाल विभाग आतापर्यंत तंत्रज्ञानाच्या युगात काहीसा मागे होता. अर्थात कागदोपत्री सर्व काम प्रत्यक्ष कार्यालयात जावून करावे लागत होते. मात्र डाक विभागाने आपल्या सेवांना अधिक आधुनिक, वेगवान आणि ग्राहकांसाठी सोईस्कर बनविण्यासाठी ‘डाक सेवा २.०’ हे नवे मोबाईल ॲप लॉन्च केले आहे. या ॲपमुळे टपाल संबंधित सर्व सेवा नागरिकांना मोबाईलवर उपलब्ध होणार आहेत..वेगवेगळ्या २३ भाषा उपलब्ध‘डाक सेवा २.०’ ॲप लॉच करताना टपाल विभागाने देशभरातील ग्राहकांचा विचार केला आहे. यासाठी हे ॲप एकूण २३ भाषांमध्ये कार्यरत केले आहे. यात मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, डोगरी आणि उर्दू अशा भाषांचा समावेश आहे. ॲपच्या वरच्या उजव्या बाजूला भाषा निवडीचा पर्याय दिला आहे. त्यावर क्लिक करून सोयीची भाषा निवडता येणे शक्य आहे..रांगेत ताटकळत उभे राहण्याची गरज नाहीटपाल खात्याने आपल्या ग्राहकांसाठी एक पाऊल पुढे टाकत पोस्टाच्या अनेक सेवांसाठी रांगेत ताटकळत उभे राहण्याचा त्रास कमी केला आहे. भारतीय टपाल खात्याने डाक सेवा २.० सेवा सुरू केली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना मोबाइलवरूनच मनी ऑर्डर, पार्सल ट्रॅकिंग, विम्याचा हप्ता भरणे आणि इतर सेवा सहज करता येतील. ॲप वापरण्यास सोपे असल्याचे टपाल खात्याकडून सांगितले जात आहे. म्हणजेच आता घरबसल्या मोबाईलच्या सहाय्याने सर्व डाक व्यवहार काही क्षणांत पूर्ण करता येतील..तक्रारीही नोंदविता येणारॲपद्वारे ग्राहकांना तक्रारीचा देखील पर्याय यात दिला आहे. या ॲपच्या माध्यमातून केलेल्या तक्रारींचे स्टेटस देखील यात पाहायला मिळणार आहे. यासाठी या ॲपवर स्वतःचे प्रोफाइल बनवावे लागेल. याशिवाय पोस्टामध्ये सेव्हिंग अकाउंट असेल तर या ॲपद्वारे अकाउंटसंबंधी सध्याची अपडेट आणि सर्व माहिती देखील तपासू शकता..FDA Action: फळे-भाज्यांवर रसायनांचा खेळखंडोबा थांबणार! ग्राहकांच्या तब्येतीशी खेळ करणाऱ्यांना राज्य सरकार धडा शिकवणार, नवा नियम काय? .‘डाक सेवा’ ॲपमध्ये या आहेत सुविधाडाक सेवा ॲपच्या मदतीने घर बसल्या सेवा उपलब्ध होतील.पार्सल ट्रेकिंग : स्पीड पोस्ट वा पार्सलची डिलिव्हरीची अपडेट आणि ते कधी पोहोचले याची माहिती मिळेल.मनी ऑर्डर : गावाकडे, आई- वडिलांसाठी किंवा अन्य कोठे मनी ऑर्डर करायची असेल, तर पोस्टात जाण्याची गरज नाही. मोबाइलवरूनच मनी ऑर्डर पाठवू शकतो.पोस्टल फी कॅलक्युलेटर : स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री वा इतर सेवांचे शुल्क किती आकारले जाते याची माहिती उपलब्ध..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.