Jalgaon Electricity Poles : जळगावकरांच्या डोक्यावर मृत्यूची टांगती तलवार! वाकलेल्या वीज खांबांमुळे शहरात भीतीचे सावट

जळगाव: शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. शहरातील मुख्य रस्त्यांवर तसेच वसाहतींमध्ये उभे असलेले अनेक जुने वीज खांब आता धोकादायक स्थितीत झुकलेले दिसतात. या खांबांवरून वीजपुरवठा होत असल्याने त्यांचे महत्त्व मोठे आहे. मात्र, त्यांची जीर्ण अवस्था पाहून नागरिकांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे..'महावितरण'कडून वीजखांबाद्वारे वीज ग्राहकांपर्यंत पोहोचवली जात आहे. शहरात अनेक वर्षांपासून उभे असलेले वीज खांब हे अनेक ठिकाणी धोकादायक स्थितीत उभे असल्याचे चित्र जळगाव शहरातील मुख्य रस्त्यांसह अनेक वसाहती व दाट वसाहतींमध्ये दिसत आहे. त्यामुळे हे धोकादायक स्थितीत असलेले वीजखांब सुस्थितीत करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..येथे गंभीर स्थितीस्वातंत्र्य चौक ते टॉवर चौक, चित्रा चौक ते स्मशानभूमीपर्यंतच्या दुभाजकात असलेले वीज खांब आणि डीपी हे मोठ्या प्रमाणावर वाकलेले दिसतात. या खांबांवरून दुकाने, कार्यालये, बाजारपेठा आणि घरांना वीजपुरवठा केला जातो. जाड सर्व्हिस वायरींचे जाळे या खांबांवर लटकलेले असून, त्याच्या वजनामुळे खांब वाकले आहेत. वाहनधारक आणि पादचारी रोज या मार्गावरून जाताना अस्वस्थतेचा अनुभव घेतात..वसाहतींमध्येही धोकामहावितरणने काही ठिकाणी नवीन खांब बसविले असले तरी जुने खांब अजूनही वायरींच्या ओझ्यामुळे वाकलेले आहेत. हरिविठ्ठलनगर, मेहरुण, मू. जे. महाविद्यालय समोरील रस्ता, प्रभात चौक, वाघनगर थांबा, पिंप्राळा, गणपतीनगर, रिंगरोड परिसर, शिवाजीनगर, गेंदालाल मिल, कांचन नगर आणि चौघुली प्लॉट या भागांमध्ये अनेक खांब धोकादायक स्थितीत असल्याचे चित्र दिसते..दुरुस्तीची नागरिकांची मागणीदहा दिवसांपूर्वी नवीपेठेतील मुख्य रस्त्यातील धोकादायक वाकलेला वीज खांब महावितरणने काढून नवीन खांब बसविण्यात आला. त्याच प्रमाणे शहरातील इतर रस्त्यांमधील धोकादायक व वाकलेले वीज खांब बदलावे. हे खांब कधीही कोसळून मोठी दुर्घटना घडू शकते. त्यामुळे महावितरण दखल घ्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..भूमिगत वीजवाहिनीस होऊ शकतो विलंब?शहरातील वीजवाहिन्या या भूमिगत टाकण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. यात या कामासाठी शासनाकडून किती निधी मिळतो, यावरही अवलंबून आहे. त्यामुळे किमान दीड वर्ष या कामाला प्रत्यक्षात सुरू होण्यास अवधी लागण्याची शक्यता वर्तवली जाते. तसेच, शहरात अनेक भागांत भूमिगत गटारीच्या योजनांचेही दीड ते दोन महिन्यांत काम सुरू होणार असल्याने विलंब लागू शकतो..Pune News: बेकायदा केबलमुळे शहर विद्रूप; कारवाईसंदर्भात महापालिकेकडून 'एसओपी' निश्चित होणार.शहरातील वीजवाहिनीवरील देखभाल व दुरुस्तीची कामे हे वर्षभर सुरू असतात. काही धोकादायक वीज खांब बदलविण्याची कामे केली जातात. आपत्कालीन स्थितीतही वीज खांब हे बदलविले जातील.- दत्तात्रेय साळी, कार्यकारी अभियंता, महावितरण, जळगाव विभाग.