Crime News : जळगावात चोरट्यांचा भरदिवसा धुमाकूळ! 'प्रभुस्पर्श' अपार्टमेंटमध्ये दोन फ्लॅट फोडले; ६६ हजारांचा ऐवज लंपास

जळगाव: शहरातील संत गाडगेबाबा चौकात उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या 'प्रभुस्पर्श' अपार्टमेंटमध्ये सोमवारी (ता.१६) चोरट्यांनी भरदुपारी दोन फ्लॅट फोडल्याची घटना घडली. चोरट्यांनी दोन फ्लॅटची कुलूपे तोडून सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांसह ६६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल लंपास केला असून, तिसऱ्या फ्लॅटचा दरवाजा डबल लॉक सेफ्टी डोअर असल्याने फोडण्यात चोरट्यांना यश आले नाही. .प्रभुस्पर्श अपार्टमेंटमधील फ्लॅट (क्रमांक १०) मध्ये प्रीतम प्रल्हाद साळुंखे (वय ४०) कुटुंबीयांसह वास्तव्यास आहेत. प्रीतम साळुंखे इन्शुरन्स एजंट असून, त्यांची पत्नी बँकेत नोकरीला आहे. सोमवारी (ता.१६) दुपारी हे दांपत्य नेहमीप्रमाणे फ्लॅट बंद करून कामावर निघून गेले. घराला कुलूप असल्याचे पाहून चोरट्यांनी भरदुपारी कुलूप तोडून आत प्रवेश केला. सायंकाळी साडेचारला प्रीतम साळुंखे घरी परतले असता, त्यांना घराचे कुलूप तुटलेले दिसले. कपाटाची पाहणी केली असता, त्यातील ६६ हजार रुपये किमतीचे सोने व चांदीचे दागिने चोरीला गेल्याचे आढळून आले..सलग दोन फ्लॅट फोडलेरामानंदनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन अपार्टमेंटची पाहणी केली असता, चोरट्यांनी केवळ साळुंखे यांच्यासह, फ्लॅट क्रमांक ३ मध्ये राहणारे धीरज काकडे यांच्या घराचेही कुलूप तोडून चोरी केली असल्याचे आढळून आले. काकडे कुटुंब सध्या बाहेरगावी असल्याने त्यांच्या घरातून नेमका किती ऐवज, रोकड चोरीला गेले, हे आजच सांगता येणार नाही. मात्र, चोरी झाल्याची माहिती त्यांना इतर रहिवाश्यांच्या माध्यमातून कळविण्यात आली आहे..नागपूरमधील कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र उडवून देण्याची धमकी; अज्ञात ई-मेलनंतर खळबळ, परिसरात हायअलर्ट.डबल लॉकचा सेफ्टी डोअर आला कामीइमारतीत आणखी एक फ्लॅट फोडण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, या फ्लॅटच्या दरवाजाला डबल लॉक सेफ्टी डोअरची सुरक्षा असल्याने चोरट्यांना लॉक तोडण्यात यश आले नाही. पोलिसांनी इमारतीमधील सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासले असता, तेथील कॅमेऱ्यांमध्ये रेकॉर्डिंग होत नसल्याचे समोर आले. हे कॅमरे नुसते नावालाच असून, त्याचा काहीएक उपयोग नाही. आज प्रीतम साळुंखे यांच्या फिर्यादीवरून रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.