Jalgaon Cooperative Bank : सहकारी बँकांमध्ये 'मर्जीतील' भरतीला ब्रेक! खडसेंच्या तक्रारीनंतर शासनाचा मोठा निर्णय

जळगाव: जिल्हा सहकारी बँकेसह राज्यातील अन्य सहकारी बँकांच्या विशिष्ट एजन्सीद्वारे घाट घातलेल्या पदभरतीला 'ब्रेक' लागला आहे. शासनाने पदभरती संदर्भात एक आदेश जारी करत तीन नामांकित एजन्सीपैकी कोणत्या एका एजन्सीमार्फत पदभरतीची प्रक्रिया राबविण्याबाबत सूचना केली आहे..जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेतील विशिष्ट एजन्सीद्वारे होऊ घातलेल्या पदभरती प्रक्रियेबाबत आमदार एकनाथ खडसेंनी आक्षेप घेतला होता व या संदर्भात शासनाच्या सहकार विभागाकडे तक्रारही केली होती. त्याचाच परिणाम म्हणून शासनाने हा आदेश जारी केल्याचे मानले जात आहे. .जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेसह राज्यातील यवतमाळ नांदेड व अन्य जिल्हा बँकांमधील पदभरतीची प्रक्रिया गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होती. काही बँकांनी विशिष्ट एजन्सीद्वारे पद भरती प्रक्रिया राबविण्याचा घाट घातला होता. तर काही बँकांनी प्रक्रिया पूर्ण करून पदभरती करूनही टाकली होती. या भरती प्रक्रियेबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी झाल्या आहेत. त्यामुळे यवतमाळ, नांदेड या ठिकाणच्या भरती प्रक्रियेस स्थगिती देण्यात आली होती..जिल्हा बँकेतही भरती प्रस्तावितजळगाव जिल्हा सहकारी बँकेतही वेगवेगळ्या पदांसाठी भरती प्रक्रिया प्रस्तावित होती. कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरतीचा निर्णय जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने घेतला होता. विशिष्ट एजन्सीद्वारे पद भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. यासंदर्भात ज्येष्ठ संचालक एकनाथ खडसे यांनी आक्षेप घेत सहकार आयुक्त व शासनाला पत्र दिले होते..स्थानिकांना प्राधान्य अनिवार्यसहकार आयुक्त व निबंधक यांच्या आदेशान्वये पदभरती करतानात्या त्या जिल्ह्यातील स्थानिक उमेदवारांना ७० टक्के जागाराखीव ठेवण्यात याव्यात तसेच उर्वरित ७० टक्के जागाजिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी खुल्या ठेवण्यात याव्यात असेही या आदेशात म्हटले आहे...संचालकांचे मनसुबे उधळलेजिल्हा सहकारी बँकेतील पदभरती बाबत संचालक मंडळाने मनमानी पद्धतीने ठराव मंजूर करत ही प्रक्रिया राबविण्याचे ठरविले होते. त्यात पदभरती राबविणाऱ्या एजन्सीच्या माध्यमातून संचालकांच्या वाट्याला काही उमेदवार ठरवून देण्यात आल्याची चर्चा होती. परंतु या आदेशाद्वारे संचालकांचे मनसुबे उधळले गेल्याचे बोलले जात आहे...शासन आदेशया एकूणच विविध बँकांमधील पद भरतीच्या संदर्भात शासनाने ३१ ऑक्टोबरला महत्त्वपूर्ण आदेश काढला. शासनाच्या तालिकेवरील एजन्सीपैकी पदभरतीसाठी तीन एजन्सी निश्चित केले असून या एजन्सी द्वारेच पद भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी सूचना केली आहे.. या एजन्सी मध्ये आयबीपीएस (इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन), टीसीएस (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस), एमकेसीएल (महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड) या तीनपैकी कोणत्याही एका एजन्सीमार्फत पदभरती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..