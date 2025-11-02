उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Cooperative Bank : सहकारी बँकांमध्ये 'मर्जीतील' भरतीला ब्रेक! खडसेंच्या तक्रारीनंतर शासनाचा मोठा निर्णय

Eknath Khadse Raises Objection to Agency-Based Hiring : जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेसह राज्यातील इतर सहकारी बँकांच्या वादग्रस्त ठरलेल्या पदभरती प्रक्रियेला शासनाने ब्रेक लावत आता IBPS, TCS, किंवा MKCL यांसारख्या नामांकित एजन्सीमार्फतच भरती करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: जिल्हा सहकारी बँकेसह राज्यातील अन्य सहकारी बँकांच्या विशिष्ट एजन्सीद्वारे घाट घातलेल्या पदभरतीला ‘ब्रेक’ लागला आहे. शासनाने पदभरती संदर्भात एक आदेश जारी करत तीन नामांकित एजन्सीपैकी कोणत्या एका एजन्सीमार्फत पदभरतीची प्रक्रिया राबविण्याबाबत सूचना केली आहे.

