Jalgaon News : शेतकऱ्यांच्या घामातून उभी राहिलेली ‘दगडी बँक’ विक्रीला; जळगाव जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाचा निर्णय

जळगाव: जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या भावना जुळलेल्या जिल्हा सहकारी बँकेच्या जळगावातील नवीपेठेतील शाखेची 'दगडी बँक' म्हणून प्रसिद्ध व शतकोत्तर परंपरा लाभलेली वास्तू पुनर्विकासाच्या नावाखाली विकण्याचा घाट विद्यमान संचालक मंडळाने घातल्याचे वृत्त आहे. शेतकऱ्यांच्या परिश्रमांतून, शेतकरीपुत्रांच्या योगदानातून आणि हजारो भुमिपुत्रांच्या घामातून उभ्या राहिलेल्या बँकेची इमारत विकण्याचा उद्देश काय, असा प्रश्न उपस्थित होत असून, शेतकरीवर्गातून त्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..खानदेशात, राज्यातच नव्हे; तर आशिया खंडातील सहकार क्षेत्रात जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेचे नाव आदराने घेण्याचा इतिहास आहे. बँकेचा चहा, पाणीही न घेणाऱ्या अध्यक्षांची परंपरा या बँकेला लाभलेली आहे. शेतकऱ्यांनी, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी चालविलेली बँक म्हणून या बँकेचा आजपर्यंतचा लौकिक आहे. .अपवादात्मक काळ वगळता या बँकेने नेहमीच शेतकरीपुत्रांना अध्यक्ष, संचालक केले असून, सभासदापासून संचालकांपर्यंत सर्वांचेच बँकेच्या उभारणीत महत्त्वाचे योगदान राहिले आहे. दरम्यान, ७ ऑगस्टला स्थानिक वर्तमानपत्रात या बँकेच्या नवीपेठ शाखेची जागा विक्रीबाबत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे..असा आहे वास्तूचा इतिहासमुळात नवीपेठेतील ही शाखा अत्यंत जुनी, म्हणजे शतकोत्तर परंपरा लाभलेली आहे. बँकेची वास्तू ६५०० चौरस फुटावर चार मजल्यांत उभी आहे. १९१६ मध्ये तत्कालीन संचालक मंडळाने ही इमारत बँकेची शाखा चालविण्यासाठी म्हणून भाड्याने घेतली होती. नंतरच्या कालखंडात १९२७ मध्ये तत्कालीन जागा मालक श्री. वेद यांच्याकडून ही इमारत ७ हजार रुपयांमध्ये खरेदी केली. ब्रिटीश काळातील वास्तू म्हणून या इमारतीचे बांधकाम दगडात झाले आहे. त्यामुळेच तिला 'दगडी बँक' म्हटले जाते..तत्कालीन बँकेचे अध्यक्ष बसस्थानकावर एसटीतून उतरल्यानंतर या शाखेत रिक्षाने अथवा पायी यायचे. स्वत:साठी रुपयाही खर्च करायचा नाही, अगदी बँकेचा चहाही घ्यायचा नाही, असे त्या वेळच्या अध्यक्ष, संचालकांचे धोरण होते. अशा काळातील ही इमारत. बँकेची ही वास्तू अत्यंत जुनी झाली असून, काही भाग वापरात नाही. चार मजली इमारतीत चौथ्या मजल्यावरील पत्रे गंजलेल्या स्थितीत असून, सडलेली आहेत. त्यामुळे वापरात नसून इमारतीचा अन्य भागही खराब होत आहे. त्यामुळे ही वास्तू विकण्याचे संचालक मंडळाने ठरविल्याचे सांगण्यात येते..शेतकऱ्यांचा विरोधमुळात, बँकेच्या विविध ठिकाणी शाखा व स्वत:च्या वास्तू आहेत. बँकेला कुठल्याही प्रकारे स्वत:च्या मालमत्ता विकण्याची सध्यातरी गरज नाही. शिवाय, जिल्हा बँक शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. शेतकऱ्यांच्या भावना त्यात गुंतल्या आहेत. अनेक शेतकरी कुटुंबांना या बँकेने उभे केले आहे, सांभाळलेय, अडचणीच्या काळात वाचविले आहे. त्यामुळे बँकेशी संबंधित असे विषय शेतकऱ्यांना न पटणारे असल्यामुळे शेतकरी वर्गातून त्यास तीव्र विरोध होत आहे..जागेचे बारा कोटींचे मूल्यांकनही वास्तू विकण्यासाठी बँकेने ६५०० चौरस फुटांसाठी ४० हजार रुपये प्रतिचौरस फूट दर निश्चित केला असून, एकूण मूल्य १२ कोटी व त्यावर अतिरिक्त १५ कोटी घेण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार अटी-शर्ती टाकत बँकेने वास्तूच्या पुनर्विविकासाबाबत जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे..Agriculture News : सिन्नरच्या शेतकऱ्याचा अनोखा प्रयोग; दोन एकरात लाल मक्याची यशस्वी लागवड.विरोधी संचालक गप्प कसे?जिल्हा बँकेत १८ संचालक असून, त्यापैकी बहुतांश संचालक सध्याच्या राज्यातील सत्तेत असलेल्या पक्षांमध्ये लोकप्रतिनिधी आहेत किंवा पदाधिकारी आहेत. संचालकांमध्ये विरोधी गटाचे ज्येष्ठ संचालक एकनाथ खडसे व त्यांच्या कन्या रोहिणी खडसेही आहेत. एरवी विविध विषयांवरून खडसे सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरत असतात, मग बँकेच्या वास्तू विक्रीच्या या गंभीर विषयात खडसे आतापर्यंत गप्प कसे, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे..