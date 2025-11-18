Jalgaon Sports Complex : जळगाव जिल्हा क्रीडासंकुलाला ऑलिंपिक टच! खानदेशातला पहिला अत्याधुनिक सिंथेटिक ट्रॅक साकारणार

जळगाव: स्थानिक खेळाडूंना चांगला सराव करता यावा, तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत खेळाडू पोहोचतील, या अनुषंगाने क्रीडासंकुल उभारले गेले. आता जिल्हा क्रीडासंकुलावर सर्व खेळांसाठी अत्याधुनिक अशी ऑलिंपिक स्तरावरील मैदाने तयार केली जात आहेत. खानदेशातील पहिला आधुनिक असा ऑलिपिंक दर्जाचा सिंथेटिक ट्रॅकदेखील तयार होत असून, लागणारे लिक्विड परदेशातून आणण्यात आले आहे..शहरात असलेल्या जिल्हा क्रीडा संकुल परिसरात ४०० मीटर धावण्याचा अत्याधुनिक ट्रॅक तयार केला जात आहे. हा अत्याधुनिक असा ट्रॅक नाशिक विभागात दुसरा असेल. यासाठी साधारण १५ कोटी रुपयांचा निधी राज्याच्या क्रीडा विभागाकडून प्राप्त झाला आहे. हे सर्व काम पीडब्ल्यूडीला देण्यात आले असून, संपूर्ण निधी हा पीडब्ल्यूडीकडे वर्ग करण्यात आला आहे..जिल्हा क्रीडा संकुल उभारणीस पंधरा ते वीस वर्षांचा कालावधी झाला असून संकुल उभारणी झाली. याठिकाणी आतापर्यंत राज्यस्तरावरील वेगवेगळ्या स्पर्धा खेळविण्यात आल्या आहेत. मात्र आता येथे राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा घेणे शक्य होणार आहे. कारण याठिकाणी ऑलिंपिक दर्जाचा असा ४०० मीटरचा सिंथेटिक ट्रॅक साकारण्यासोबत मैदानात नॅचरल लॉन देखील तयार केला जात आहे. यामुळे येथे फुटबॉल, हॉकी यासोबत कबड्डी, खो– खो, गोळाफेक असे ॲथलेटीक्सचे सर्व गेम घेता येणार आहे..IND vs SA, Test: 'शुभमन गिलच्या जागेवर ऋतुराज गायकवाडला दुसऱ्या कसोटीत खेळवा, कारण...', कोणी केली मागणी?.मैदान आखणीसाठी येणार ‘आयएएएफ’ची टीमसिंथेटिक ट्रॅक उभारणीचे काम गतीने सुरू असून, जवळपास डांबरीकरणाचे थर टाकण्याचे काम पूर्णत्वास आले असून, यावर आता सिंथेटिक लिक्विडचा थर टाकला जाणार आहे. हे काम डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण केले जाणार असून, जानेवारी २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात ‘आयएएएफ’ची (इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ ॲथलेटिक्स फेडरेशन) टीम मैदान आखणी करण्यासाठी जळगावात येणार आहे. यानंतर हे मैदान स्पर्धा घेण्यासाठी खुले होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.