Jalgaon Sports Complex : जळगाव जिल्हा क्रीडासंकुलाला ऑलिंपिक टच! खानदेशातला पहिला अत्याधुनिक सिंथेटिक ट्रॅक साकारणार

Jalgaon to Get Olympic-Standard 400m Synthetic Track by December 2025 : जळगाव जिल्हा क्रीडा संकुल परिसरात स्थानिक तसेच राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंना सराव करता यावा, यासाठी ऑलिंपिक दर्जाचा ४०० मीटरचा सिंथेटिक ट्रॅक तयार केला जात आहे. खानदेशातील हा पहिला अत्याधुनिक ट्रॅक असून, या ट्रॅकसाठी लागणारे सिंथेटिक लिक्विड परदेशातून मागविण्यात आले आहे.
राजेश सोनवणे, जळगाव
जळगाव: स्‍थानिक खेळाडूंना चांगला सराव करता यावा, तसेच राष्‍ट्रीय व आंतरराष्‍ट्रीय स्‍तरापर्यंत खेळाडू पोहोचतील, या अनुषंगाने क्रीडासंकुल उभारले गेले. आता जिल्हा क्रीडासंकुलावर सर्व खेळांसाठी अत्याधुनिक अशी ऑलिंपिक स्तरावरील मैदाने तयार केली जात आहेत. खानदेशातील पहिला आधुनिक असा ऑलिपिंक दर्जाचा सिंथेटिक ट्रॅकदेखील तयार होत असून, लागणारे लिक्विड परदेशातून आणण्यात आले आहे.

Jalgaoan News

