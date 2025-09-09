Jalgaon Crime : जळगावातून सुरतला २० लाखांचे ड्रग्ज; एकाला अटक, फरार अब्रार जिलानी पुन्हा चर्चेत

जळगाव: सुरत येथे २० लाखांचे ड्रग्ज तस्करी करून नेणाऱ्या जळगावच्या तरुणाला सुरत गुन्हे शाखेने अटक केली असून, त्याचे साथीदार फरारी झाले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, जळगाव पोलिसांना वर्षभरापासून सापडत नसलेल्या अब्रार जिलानीमार्फत त्याने ड्रग्ज जळगावहून सुरतला नेल्याचे अटकेतील संशयिताने सांगितल्याने ड्रग्सतस्करी प्रकरणाला वेगळेच वळण प्राप्त झाले आहे. .जळगाव पोलिसांनी सहा महिन्यांपूर्वीच फेब्रुवारी २०२५ शहरातील शाहूनगरात कारवाई करीत सरफराज जावेद भिस्ती याच्या घरावर छापा मारून ५३ ग्रॅम ड्रग्ज जप्त केले होते. शहरातील ड्रग्ज कनेक्शन पोलिसांच्या दुर्लक्षामुळे इतके मजबूत झाले आहे की, काही केल्या ड्रग्जमाफियांचा समूळ नाश करणे आता अशक्य होऊन बसले आहे. .जळगावातून आता सुरत शहरात एमडी ड्रग्ज तस्करी केली जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. ऐजाज ऊर्फ छोट्या उस्मान शेख (वय २५) हा जळगावचा तरुण त्याच्या पत्नीला घेऊन रेल्वेने जळगावहून सुरतला पोहोचला. तेथे गेल्यावर तो चिमणी टेकडी, सलीम नगर झोपडपट्टीत त्याच्या बहिणीच्या घरी पत्नीला घेऊन धडकला..पत्नीला तेथे सोडून तो जळगावहून आणलेले ड्रग्ज सुरत येथे सरफाराज नावाच्या व्यक्तीला नेऊन देणार असल्याची गुप्त माहिती सुरत गुन्हेशाखेला मिळाली होती. निरीक्षक एस. एन. परमार यांच्या पथकाने गुप्त माहितीच्या आधारे छापा टाकून ड्रग्जची डिलिव्हरी होण्यापूर्वीच ऐजाज ऊर्फ छोट्या उस्मान शेख याला बेड्या ठोकल्या. त्याच्याकडून तब्बल २० लाखांचे ड्रग्ज सुरत पोलिसांनी जप्त केले आहे..आजपर्यंत कोठडीसुरत गुन्हे शाखेने संशयित एजाज ऊर्फ छोट्या उस्मान शेख याच्याकडून १९ लाख ८७ हजारांचे १९८.७६० ग्रॅम एमडी ड्रग्ज जप्त केले असून, सोबत एक मोबाईल फोन, काही रोख रक्कम असा एकूण २० लाखांहून अधिक ऐवज गुन्ह्यात जप्त करण्यात आला आहे. अटकेतील संशयिताला न्यायालयात हजर केल्यावर त्याची मंगळवार (ता. ९)पर्यंत पोलिस कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे..संशयित फरारीज्याने जळगाव येथून ड्रग्ज सुरतला पाठवले तो अबरार जिलानी आणि सुरतमध्ये जो ड्रग्जचा ताबा घेणार होता तो सरफराज, असे दोघेही गुजरात पोलिसांच्या तावडीत सापडलेले नसून जळगावच्या संशयिताच्या शोधार्थ गुजरात पोलिस जळगावात आले होते. जळगावच्या मेहरुण येथील बॉम्बे बेकरीजवळ एका घराची झडती आणि मास्टर कॉलनीत अबरार जिलानी याचा शोध घेतला. मात्र, तो मिळून आला नाही..जळगाव पोलिसांना टाळलेगुजरात पोलिस जळगावात पोहोचले. त्यांच्या ताब्यातील ऐजाज ऊर्फ छोट्या याच्याकडून संपूर्ण माहिती घेतली. घरदार पाहून घेतले. त्याला ड्रग्ज देणाऱ्याचीही चाचपणी करून घेतल्यावर एमआयडीसी पोलिसांत नोंद करून संशयिताच्या शोधार्थ निघाले. जळगाव पोलिसांची फारशी मदत घेण्यास गुजरात पोलिसांनी टाळाटाळ केल्याचे प्रकर्षाने जाणवले. ड्रग्जचा तपास करणाऱ्या पथकाशी चर्चा केल्यावर जळगाव पोलिसच ड्रग्जच्या धंद्यात सहभागी असल्याची बदनामी झाल्यामुळे गुजरात पेालिसांचा विश्वास उडाल्याचे एका मराठी पोलिसाने माहिती देताना सांगितले..Islampur Crime: 'बेकायदेशीर जमाव जमवून इस्लामपुरात दोन गटांत हाणामारी'; पूर्वी झालेल्या वादाच कारण, पाेलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल .हा ‘तोच’ अबरार जिलानीजळगाव शहरासह भुसावळ, मुंबईपर्यंत कनेक्शन असलेल्या ड्रग्ज तस्करांच्या टोळीतील प्रमुख संशयित अबरार जिलानी हा जळगाव पोलिसांच्या रेकॉर्डवर एक वर्षापूर्वीच आला आहे. त्याच्याशी संपर्कात असल्याचा ठपका ठेवत पोलिस उपनिरीक्षक दत्तात्रय पोटे यांना निलंबनाला सामोरे जावे लागले असून, तो आजवर जळगाव पोलिसांना सापडलेला नाही. मात्र, गुजरात पोलिसांनी अटक केलेल्या ऐजाज ऊर्फ छोट्याने या अबरारकडून २० लाखांचे ड्रग्ज घेऊन तेच गुजरातला आणल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. अर्थात जळगाव पोलिसांना न सापडणारा अबरार आजही जळगावातून ड्रग्जची तस्करी करत असल्याचे सुरत गुन्हेशाखेचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.