Jalgaon News : जळगावकरांची प्रतीक्षा वाढली; अवकाळी पावसामुळे ई-बस आगाराचे काम रखडले, नवीन वर्षातच बससेवा सुरू होणार

जळगाव: केंद्र सरकारच्या सहकार्याने जळगाव महापालिकेतर्फे शहरात ई-बससेवा सुरू केली जाणार आहे. यासाठी ई-बस आगार तयार करण्याचे काम सुरू असून, अवकाळी पावसामुळे आगारातील बांधकामाचे काम हे रखडल्याने तसेच आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीमुळे नवीन वर्षातच ई-बस सुरू होण्याचा मुहूर्त लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे जळगावकरांना ई-बसची अजून प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..शहरात महापालिकेच्या माध्यमातून ई बससेवा जे. बी. इकोलाईस या दिल्लीतील संस्थेतर्फे सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी ई बस आगाराचे काम महापालिकेकडून मेहरूण तलावाजवळील छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यानाजवळील महापालिकेच्या जागेत सुरू असून, ८० टक्के बांधकाम पूर्ण झाले आहे. आगाराचे काँक्रिटीकरणाचे काम पावसामुळे पूर्ण होऊ न शकल्याने या सेवेला उशिरा लागणार आहे..पावसामुळे विलंबसप्टेंबर महिन्यात सतत पाऊस पडत होता. तसेच ऑक्टोबर महिन्यात काही दिवस पावसाने विश्रांती दिली. त्यात आगारातील काँक्रिटीकरण काम काही प्रमाणात झाले. परंतु पुन्हा अवकाळी पावसामुळे काँक्रिटीकरणाचे काम थांबले..परफॉर्मन्स गॅरंटीचे पत्र कंपनीलामहापालिका प्रशासनाने ई-बससेवा देणाऱ्या जे. बी. इकोलाईस कंपनीसोबत करार करायचा आहे. त्यासाठी आधी महापालिकेने या कंपनीला परफॉर्मन्स गॅरंटी भरण्याचे पत्र दिले आहे. कंपनीने परफॉर्मन्स गॅरंटी भरल्यानंतर संबधिंत कंपनीशी करार केला जाणार असल्याची माहिती प्रकल्पप्रमुख अभियंता योगेश वाणी यांनी दिली..वीजजोडणीचे काम सुरूया बस आगारात ई-बस चार्जिंग करण्यासाठी विद्युत जोडणी लागणार आहे. त्यानुसार ३३ केव्हीच्या मुख्य वाहिनीवरून वीजपुरवठा जोडण्याचे काम देखील पावसामुळे थांबले होते. आता थांबलेल्या या कामाला देखील सुरुवात होणार असून, ट्रान्स्फॉर्मर बसविणे व चार्जिंग स्टेशनपर्यंतची वीज जोडणी केली जाणार आहे..Pimpri Chinchwad : बीआरटी चा थाट पण खासगी वाहने सुसाट!.शहर ई-बससेवा सुरू करण्याबाबत काम सुरू असून, पंधरा ते वीस दिवसांत संबंधित कंपनीशी करारनामा केला जाईल. पावसामुळे ई-बस आगाराच्या बांधकामाला उशीर झाल्याने ई-बससेवा सुरू होण्यास अजून थोडा अवधी लागणार आहे.- पंकज गोसावी, उपायुक्त, जळगाव महापालिका.