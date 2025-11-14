Jalgaon News : जळगावमध्ये अंत्ययात्रेत विघ्न! लोंबकळत्या वीजवाहिनीमुळे वैकुंठ वाहिनीला आग लागून स्पार्किंग

जळगाव: लोंबकळलेल्या वीजतारांनी अंत्ययात्रेत विघ्न आणल्याचा धक्कादायक प्रकार शहरातील चौघुले प्लॉट परिसरात घडला. मृतदेह स्मशानभूमीकडे नेण्यासाठी सज्ज असलेली वैकुंठ वाहिनी अंत्ययात्रेच्या पुढे पाच पावले जात असताना अचानक ‘महावितरण’च्या खाली लोंबकळत असलेल्या वीजवाहिनी (बंच केबल)मध्ये अडकली आणि स्पार्किंग होऊन वाहिनीला आग लागली, तसेच गाडीतही प्रवाह उतरला. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवित हानी झाली नसली, तरी ‘महावितरण’चा निष्काळजीपणा नागरिकांच्या जीवावर येत असल्याचे दिसून येत आहे. .चौघुले प्लॉट परिसरातील संतोष बाबुलाल चौधरी (वय ७८) यांचे निधन झाले. त्यांची अंत्ययात्रा गुरुवारी (ता. १३) सकाळी साडेअकराला घरून निघाली अन् अंत्ययात्रेत घडलेली घटना सहभागी नागरिकांच्या अंगावर काटा आणणारी ठरली. चौधरी यांची अंत्ययात्रा निघाली असता स्पार्किंग होऊन आगीची घटना घडली..तक्रार बेदखलपरिसरात दीर्घकाळापासून खाली लोंबकलेल्या बंच केबलचा धोका नागरिकांनी वारंवार ‘महावितरण’कडे तोंडी तक्रार केल्या होत्या. अर्जाद्वारे तक्रार करा, असे ‘महावितरण’च्या कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांना सांगितले. परंतु तरी देखील ‘महावितरण’ने खाली लोंबकळत असलेल्या वाहिन्या वर केलेल्या नाहीत. त्यात घडलेल्या घटनेची माहिती संबधित महावितरणच्या उपकेंद्र अभियंत्याला दिली. त्यानंतर तासाभराने महावितरणचे कर्मचारी घटनास्थळी आले आणि केवळ पाहून गेले..टपात अडकली केबलवैकुंठ वाहिनीच्या लोखंडी टपात ती केबल अडकली आणि क्षणात मोठ्या प्रमाणात स्पार्किंग होऊन आगीच्या ठिणग्या उडू लागल्या. वाहनाच्या मागच्या बाजूच्या टपात केबल अडकून शॉर्टसर्किट झाले व ती गाडीला चिकटली. सुदैवाने मृतदेह गाडीत ठेवण्याआधीच ही घटना घडली. नाहीतर मृतदेहासह गाडीत उभे असलेले नातेवाईक थेट विजेच्या धक्क्याने मोठी जीवीत हानी घडली असती..वाहनचालक सुदैवाने वाचलावैकुंठ वाहिनीवरील चालक सीटवर बसलेला असल्यामुळे सुदैवाने बचावला. घटनास्थळी उपस्थित नागरिकांनी तातडीने धाडस दाखवत काठीने वाहनाचा दरवाजा उघडला. अडकलेली विजेची वाहिनी दोरीने दूर करून चालकाला मुक्त केले..Nashik Politics : मुख्यमंत्र्यांच्या आगमनापूर्वी भाजपने काँग्रेसला खिंडार पाडले! शिरीष कोतवाल, गुरमितसिंग बग्गांचा भाजपमध्ये प्रवेश.लोंबकळणाऱ्या वीजवाहिन्या नव्हे, मृत्यूचे सापळेचौघुले प्लॉट, कांचननगर परिसरासह शहारातील अनेक भागात रस्त्यांवर वीज वाहिन्या या खाली धोकादायक स्थितीत लोबंकळत आहेत. ‘महावितरण’कडून याकडे मात्र दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.