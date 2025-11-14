उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : जळगावमध्ये अंत्ययात्रेत विघ्न! लोंबकळत्या वीजवाहिनीमुळे वैकुंठ वाहिनीला आग लागून स्पार्किंग

Electric Wire Sparks During Funeral Procession in Jalgaon : जळगावच्या चौघुले प्लॉट परिसरात खाली लोंबकळत असलेल्या महावितरणच्या वीजवाहिनी (बंच केबल) मध्ये वैकुंठ वाहिनी अडकल्याने स्पार्किंग झाले. नागरिकांनी वारंवार तक्रार करूनही महावितरणने याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.
Electric Wire Sparks

Electric Wire Sparks

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: लोंबकळलेल्या वीजतारांनी अंत्ययात्रेत विघ्न आणल्याचा धक्कादायक प्रकार शहरातील चौघुले प्लॉट परिसरात घडला. मृतदेह स्मशानभूमीकडे नेण्यासाठी सज्ज असलेली वैकुंठ वाहिनी अंत्ययात्रेच्या पुढे पाच पावले जात असताना अचानक ‘महावितरण’च्या खाली लोंबकळत असलेल्या वीजवाहिनी (बंच केबल)मध्ये अडकली आणि स्पार्किंग होऊन वाहिनीला आग लागली, तसेच गाडीतही प्रवाह उतरला. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवित हानी झाली नसली, तरी ‘महावितरण’चा निष्काळजीपणा नागरिकांच्या जीवावर येत असल्याचे दिसून येत आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
maharashtra
emergency
Authority
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com