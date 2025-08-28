Jalgaon Ganeshotsav 2025 : जळगावात गणेशोत्सवासाठी पोलिस दल सज्ज; 'डीजे'ला मिरवणुकीतून 'आउट'

जळगाव: शहरासह जिल्ह्यात सर्वत्र बुधवारी (ता.२७) गणरायाचे वाजतगाजत आगमन झाले. स्थपनेपासून ते विसर्जनापर्यंत जिल्हा पोलिस दल अलर्ट मोडवर आले आहे. अडीचशेवर गुन्हेगारांना जिल्ह्याबाहेर पिटाळून ८०० गुंडांना बॉण्ड देण्यास भाग पाडण्यात आले आहे. गणेशमूर्तींची आज स्थापना झाल्यानंतर पोलिस ठाणेनिहाय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह वरिष्ठ पोलिस अधिकारी संपूर्णतः व्यस्त झाले आहेत. .दहा दिवस विसर्जन मिरवणूक संपेपर्यंत पोलिस दलाचा खडा पहारा राहणार आहे. किमान चार वर्षे मिरवणुकीत सहभागी राहिलेली मंडळे यंदाच्या मुख्य मिरवणुकीत सहभागी होणार आहेत. वादग्रस्त मंडळांना या वर्षापासून मुख्य मिरवणुकीपासून दूर ठेवण्यात येणार असल्याचे पोलिस उपअधीक्षक संदीप गावित यांनी स्पष्ट केले..जळगाव शहरासह जिल्ह्यात गणरायाचे बुधवारी (ता.२७) ढोलतांशाच्या गजरात आगमन झाले. रात्री उशीरापर्यंत गणेशमूर्तीची स्थापना करण्यात येत होती. काही मंडळांनी आदल्या दिवशीच मूर्तींना मंडपात आणून आज सकाळीच पहिली काकड आरतीने स्थापना केली. पोलिस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी यांच्या नियोजनाप्रमाणे अपर अधीक्षक अशोक नखाते, कविता नेरकर, उपविभागीय पोलिस अधिकारी संदीप गावित यांच्या पथकाने गणेशोत्सवाची संपूर्ण ब्लू-प्रींट तयार केली आहे. .जिल्ह्यात २ हजार ९४६ गणेश मंडळांपैकी सार्वजजिक व खासगी मंडळांच्या मिरवणुका परंपरेप्रमाणे तीन दिवस, पाच दिवस, तर कुठे सातव्या दिवशी निघून मूर्ती विसर्जन करण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने संपूर्ण जिल्ह्यातील ३५ पोलिस ठाण्यांतर्गत असलेल्या मंडळांना प्रभारी अधिकारी स्वतः भेटी देऊन पाहणी करतील. गणेश मंडळांचे नियोजन, विसर्जनाची काय तयारी केली आहे, मंडळांनी सीसीटीव्ही लावले आहेत की नाही?. भाविकांना ये-जा करण्यासाठी रांगा कशा लावणार आहेत, गर्दीवर नियंत्रणासाठी काय उपाययोजना होणार आहेत, याची संपूर्ण माहिती संकलीत करण्याचे आदेशही पोलिस अधीक्षकांनी दिले आहेत..मंडळांना अधिकाऱ्यांची भेटप्रत्येक मंडळाला संबंधित पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी भेट देऊन तेथील नियोजनाचा आढावा घेणार आहेत. विशेष म्हणजे या ठिकाणी गृहरक्षक दलाचा एक जवान, पोलिस कर्मचारी २४ तास तैनात करण्यात आले आहेत. सोबतच प्रत्येक मोठ्या मंडळांना किमान दोन सीसीटीव्ही लावण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. गर्दीच्या नियोजनासाठी मंडळांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्यासोबत पोलिस अधिकारी नियुक्त कर्मचारी यांच्याशी समन्वय साधून गर्दीवर नियंत्रण व नियोजन करतील..डीजे, लेझर लाइटला बंदीविसर्जन मिरवणुकीत डीजे व लेझर लाईट व्यवस्था करणाऱ्या मंडळांसह संबंधित टेक्निशियन, साऊंड सिस्टिम पुरविणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. डीजेच्या अतिउच्च डेसीबल आवाजामुळे ज्येष्ठ नागरिक, हृदयरुग्ण, आजारी व्यक्तींना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार डीजे लावण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक मंडळांकडून मिरवणुकींत लेझर लाईटचा सर्रासपणे वापर करण्यात येतो. लेझर लाईटमुळे अंधत्व येण्याचा धोका असल्याने लेझर लाईट लावणारे मंडळांचे कार्यकर्ते, साऊडसिस्टीमचे मालक, टेक्निशियन यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचे पोलिस दलाने अगोदरच स्पष्ट केले आहे..मिरवणूक मार्गांची पाहणीजळगाव शहरात दहाव्या दिवशी, तर धानोरा, अडावद, चोपडा येथे पाचव्या दिवशी, यावल, रावेर, भुसावळ, पाचोरा, चाळीसगाव, जळगाव येथे दहाव्या दिवशी विसर्जन मिरवणुका काढण्यात येतात. त्याअनुषंगाने संबंधित पोलिस ठाण्यांचे निरीक्षक, वाहतूक निरीक्षक, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, अपर अधीक्षक यांच्यासह वीज महावितरणचे अधिकारी, नगरपालिका, महापालिकेचे अधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग अशा विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांकडून संयुक्तपणे प्रत्येक विसर्जन मार्गाची पाहणी करण्यात करण्यात येणार आहे. त्यानंतर रस्त्यांची डागडूजी, दुरुस्ती, मार्गावरील अथळे दूर करण्यासह विसर्जनाच्या ठिकाणांवरील नियोजनाची पाहणी करून त्यावर उपाययोजना करण्यात येतील. जळगाव शहरासाठी पोलिस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी स्वतः पाहणी करून नियोजन करणार आहेत..मंडळांना मिळणार ‘टोकन’जळगाव शहरात विसर्जन मिरवणुकीत मोठे ६५ मंडळांचा सहभाग असतो. या मंडळांना टोकन पद्धतीने क्रमांक देण्यात येऊन विसर्जनाच्या दिवशी सकाळपासूनच रांगेत लागण्याच्या सुचना देण्यात येतील. सतत चार वर्षे ज्या मंडळांचा मुख्य मिरवणुकीत सहभाग राहिला आहे, त्याच मंडळांना यंदा परवानगी दिली जाणार आहे. गेल्या वर्षी पोलिसांसोबत वाद घालणाऱ्या गणेश मंडळांना यंदा मुख्य मिरवणुकीत सहभागी करून घेण्यात येणार नसल्याचे पोलिस उपअधीक्षक संदीप गावीत यांनी स्पष्ट केले..Gauri Avahan 2025: यंदा ज्येष्ठा गौरी आवाहन कधी आहे? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि याचे धार्मिक महत्त्व.बंदोबस्त असागृहरक्षक दलाचे जवान (होमगार्ड) १,६००+२००पोलिस कर्मचारी ३ हजार २००निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक निरीक्षक २५०उपविभागीय पोलिस अधिकारी ४+३ (अतिरिक्त)राज्य राखीव पोलिस दल १ कंपनी अमरावती (०९).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.