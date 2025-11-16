Jalgaon News : नदीपात्रातच वाळूमाफियांनी केली होती 'जेवणाची सोय'; झोपड्या आणि गॅसची हंडी पाहून अधिकारीही चक्रावले

जळगाव: जिल्ह्यात गिरणा नदीपात्रातून अवैध वाळूच्या उत्खननाबाबत ‘सकाळ’ने अनेक वेळा वृत्त दिले होते. त्याची दखल घेत जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी महसूल पथकांसह धानोरा-मोहाडी शिवारात अचानक छापे टाकून सुमारे तीन ते चार हजार ब्रास वाळूचा साठा जप्त केला आहे. रात्रंदिवस वाळूचा अवैधरित्या उपसा करण्यासाठी वाळूमाफियांनी वाळू नदीपात्रात झोपड्या तयार करून त्यात भोजनाची सोयही केली होती, हे विशेष..‘सकाळ’ने १३ नोव्हेंबरला गुरुवारी ‘लिलावातून वाळू घेण्यापेक्षा चोरीची बरी’ अशा आशयाचे वृत्त दिले होते. त्यात गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्ह्यात वाळूचा अवैध उपसा कसा सुरू आहे, याची माहिती दिली होती. त्याची दखल घेत व सामाजिक कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांच्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पथकाने तब्बल तीन ते चार हजार ब्रास वाळू जप्त केली आहे. .गिरणा नदीपात्रातच वाळूमाफियांनी उभारलेली तांत्रिक व्यवस्था, मजुरांची सोय आणि डंपर वाहतुकीसाठी तयार केलेले खास रस्ते पाहून अधिकाऱ्यांनाही याबद्दल आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. धानोरा-मोहाडी गावाजवळ वाळूमाफियांनी पाइपलाइन, तराफे आणि डंपरमार्ग तयार करून उपसा सतत सुरू ठेवला होता. मजुरांसाठी स्वयंपाकाची पूर्ण सोय, गॅसची हंडी, मसाले, अन्नधान्य साठवले होते. इतकी मोठी तयारी होती. हा प्रकार स्थानिक प्रशासनला कसा माहित पडला नाही, याबाबत नागरिकांत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..धक्कादायक प्रकार उघड! 'पाडळीत पाच महिन्यांपूर्वी खून करून जाळला मृतदेह'; घरात बाेलवले अन् नेमकं काय घडलं?.वाळू धंद्यांतील सूत्रधारांचा शोध हवानवीन जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी अशी पहिलीच कारवाई केली आहे. यापूर्वी देखील वाळूमाफियांच्या कारवाया केवळ औपचारिक असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. महसूल विभागातील गौण खनिज शाखा, इतर महसूल यंत्रणा मग कोणावर कारवाया करीत होत्या, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या अवैध धंद्याच्या मूळ सूत्रधारांचा माग घेऊन तपास करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.