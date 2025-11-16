उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : नदीपात्रातच वाळूमाफियांनी केली होती 'जेवणाची सोय'; झोपड्या आणि गॅसची हंडी पाहून अधिकारीही चक्रावले

Sudden Revenue Raids Uncover Illegal Sand Mining : जळगाव जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल पथकाने गिरणा नदीपात्रात अवैध वाळू उत्खनन करणाऱ्या ठिकाणावर छापा टाकून ३–४ हजार ब्रास वाळू जप्त केली.
जळगाव: जिल्ह्यात गिरणा नदीपात्रातून अवैध वाळूच्या उत्खननाबाबत ‘सकाळ’ने अनेक वेळा वृत्त दिले होते. त्याची दखल घेत जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी महसूल पथकांसह धानोरा-मोहाडी शिवारात अचानक छापे टाकून सुमारे तीन ते चार हजार ब्रास वाळूचा साठा जप्त केला आहे. रात्रंदिवस वाळूचा अवैधरित्या उपसा करण्यासाठी वाळूमाफियांनी वाळू नदीपात्रात झोपड्या तयार करून त्यात भोजनाची सोयही केली होती, हे विशेष.

