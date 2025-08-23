Jalgaon News : जळगावला 'ग्लोबल गोल्ड हब' बनवण्याची तयारी; सोन्याच्या उद्योगासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र उभारणार

जळगाव: महाराष्ट्राच्या २५ अब्ज डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या महत्त्वाकांक्षी ध्येयात जळगाव जिल्ह्याला मोठे योगदान देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या उपस्थितीत सुवर्णकार आणि उद्योजकांसोबत झालेल्या बैठकीत जळगावला ‘ग्लोबल गोल्ड हब’ बनविण्याच्या संकल्पनेवर सखोल चर्चा झाली. आयटी पार्कच्या धर्तीवर सोन्याच्या उद्योगासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) उभारण्याचा प्रस्तावही या वेळी मांडण्यात आला..शहरातील सोनार समाज, महाराष्ट्र सुवर्णकार सेना जळगाव जिल्हा जळगाव, सोनार हितकारणी सभा, अहीर सोनार महिला मंडळ, ऋणानुबंध वधू-वर पालक मेळावा समिती, जळगाव जिल्हा सुवर्णकार कारागीर संघाची बैठक नुकतीच जिल्हाधिकारी प्रसाद यांच्यासोबत झाली. माजी आमदार जयप्रकाश बाविस्कर, जिल्हाध्यक्ष संजय विसपुते, सचिव संजय पगार, समस्त सुवर्णकार बांधव व पदाधिकारी बैठकीला उपस्थित होते..‘गोल्ड हब’ची संकल्पना : प्रस्तावित ‘गोल्ड हब’मध्ये सुवर्णकारांना सर्व अत्याधुनिक सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे त्यांच्या व्यवसायाला गती मिळेल आणि उत्पादकता वाढेल..‘हब’मध्ये अशा असतील सुविधा : सामायिक भट्टी आणि अत्याधुनिक यंत्रसामग्री, कारागिरांसाठी सोन्याची तार विक्रेते, सामायिक वितळण्याची भट्टी (स्मेलटिंग भट्टी) आणि अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीसह सुसज्ज सहकार्यकारी कार्यक्षेत्र उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. सुरक्षा आणि वित्तपुरवठा : या ठिकाणी बँकेचे लॉकर आणि सुरक्षित साठवणूक सुविधा उपलब्ध असतील, ज्यामुळे सोन्याच्या सुरक्षिततेची खात्री मिळणार आहे..डिझाइन मार्केट, कनेक्टिव्हिटी : डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसह डिझाइन मार्केटची सुविधा असेल, जिथे कारागिरांना नवनवीन डिझाइन्स पाहता आणि वापरता येतील. यामुळे त्यांच्या कलाकृतींना आधुनिक रूप मिळेल..चर्चा झालेले महत्त्वाचे मुद्दे, संधीया बैठकीत ‘गोल्ड हब’च्या निर्मितीतील काही प्रमुख आव्हानांवरही चर्चा झाली. यामध्ये वीजदर, सुरक्षा व्यवस्था आणि करप्रणाली यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता, ज्यावर मात करण्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. यासोबतच, सोन्याच्या उद्योगाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ओळख मिळवून देण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या संधीही तपासण्यात आल्या..कौशल्य विकास : सुवर्णकारांच्या कौशल्याला अधिक धार देण्यासाठी विशेष कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि विद्यार्थी-शिकाऊ (अप्रेटींस) कार्यक्रम सुरू करण्याचे नियोजन आहे. भौगोलिक मानांकन (जीआय टग) : कोल्हापूरच्या चप्पलप्रमाणे जळगावातील सोन्याच्या दागिन्यांना भौगोलिक मानांकन (जीआय) मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी जळगावच्या सोन्यातील खास वैशिष्ट्ये ओळखण्याची मोहीम लवकरच सुरू केली जाईल.बैठकीत व्यक्त केला आहे..Chandrababu Naidu: ‘एनडीए’च्याच उमेदवाराला पाठिंबा; चंद्राबाबू नायडू यांचे स्पष्टीकरण, राधाकृष्णन यांचे केले कौतुक....अन् आर्थिक विकासाला गतीजिल्हाधिकाऱ्यांनी सुवर्णकारांना या संकल्पनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. या अहवालाच्या आधारे पुढील कार्यवाही केली जाईल. जळगावला सोन्याचे जागतिक केंद्र (ग्लोबल गोल्ड हब) म्हणून स्थापित करण्याचे हे उद्दिष्ट महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासालाही गती देईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. समाजाच्या या मागण्यांचा लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा सुवर्णकार कारागीर, सराफ व्यावसायिकांनी जिल्हाधिकारी प्रसाद यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.