Jalgaon Gold And Silver Price : खिसा रिकामा होणार! डिसेंबरच्या २१ दिवसांतच सोने ५५०० रुपयांनी तर चांदी २७ हजारांनी महागली

जळगाव: यंदाच्या वर्षात सोने, चांदीच्या भावात लक्षणीय वाढ झाल्याचे चित्र आहे. केवळ डिसेंबरचा विचार केल्यास गेल्या २१ दिवसांत सोन्याच्या भावात प्रतिदहा ग्रॅम साडेपाच हजार रुपयांची वाढ झाली, तर चांदीच्या भावात तब्बल २७ हजारांची प्रतिकिलोमागे वाढ झाली आहे. भाववाढीने गुंतवणूकदार हैराण झाले आहेत. आताच एवढे दर, तर आगामी काळात काय भाव असतील, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..डिसेंबरच्या पहिल्या सात दिवसांत चांदीच्या भावात सात हजारांची, तर सोन्याच्या भावात एक हजारांची वाढ झाली होती. अधूनमधून वाढ होतच राहिली. आजअखेर सोन्याच्या भावात प्रतिदहा ग्रॅममागे साडेपाच हजारांची वाढ झाली. १ डिसेंबरला सोन्याचे एक लाख २८ हजार प्रतिदहा ग्रॅम भाव होते. .सोमवारी (ता. २२) सोन्याचे एक लाख ३३ हजार ५०० रुपये भाव आहेत. १ डिसेंबरला चांदीचे एक लाख ७८ हजार प्रतिकिलो भाव होते. सोमवारी त्यात २७ हजारांची वाढ होऊन चांदी दोन लाख पाच हजारांवर (प्रतिकिलो) पोहोचली आहे. लग्नसराईत सोन्याची मोठी खरेदी केली जाते. मात्र, भाववाढीने लग्न असलेल्या घरांचे बजेट कोलमडले आहे..Year End Car : 2025 वर्षांत 'या' टॉप 10 कार ठरल्या बेस्ट; 31 डिसेंबरपर्यंत गाडी खरेदीवर चक्क 3 लाख पर्यंतचा डिस्काउंट.सोने- चांदीच्या भावात सातत्याने वाढ होत असल्याने गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक थांबविल्याचे चित्र आहे. भाव वाढल्याने विक्रीत घट झाली आहे. भविष्यात अजून भाव वाढतील, या आशेने काही ग्राहक खरेदी करीत आहेत. मात्र, ज्यांच्या घरी लग्न आहे त्यांच्या बजेटपेक्षा अधिक किंमत मोजावी लागत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.