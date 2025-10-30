उत्तर महाराष्ट्र

Gold Price Drop : दिवाळीनंतर सोन्याचे दर गडगडले! ८ दिवसांत सोन्यात ११,७००, तर चांदीत १७ हजारांची घसरण.

Gold and silver prices see major drop after Diwali : जळगाव येथील सुवर्ण बाजारपेठेत दिवाळीनंतर सोन्याच्या आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. लग्नसराईच्या तोंडावर ग्राहक वाढवण्याच्या उद्देशाने ही भावकपात करण्यात आली आहे.
Gold Price Drop

Gold Price Drop

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: दिवाळीनंतर सोने-चांदीचे भाव कमी होऊ लागले आहेत. आठ दिवसांत सोन्याच्या भावात ११ हजार ७०० रुपयांची, तर चांदीच्या भावात १७ हजारांची घसरण झाली आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
maharashtra
gold
Price
Silver
Diwali
Dropped
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com