Jalgaon Gold Silver Price : सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण! एका दिवसात चांदी ७ हजारांनी, सोनं ३ हजारांनी स्वस्त

जळगाव: सोन्या-चांदीने भावाचा उच्चांक गाठल्यानंतर आता भावात घसरण सुरू झाली आहे. सोन्याच्या भावात मंगळवारी (ता. ३०) प्रतिदहा ग्रॅममागे तीन हजार रुपये, तर चांदीच्या भावात प्रतिकिलोमागे सात हजार रुपयांची घट झाली. सोमवारी (ता. २९) चांदी दोन लाख ४३ हजारांवर प्रतिकिलो (विनाजीएसटी) पोहोचली होती, तर सोन्याचा भाव एक लाख ३७ हजार प्रतिदहा ग्रॅम (विनाजीएसटी) होता..मंगळवारी सोन्याच्या भावात प्रतिदहा ग्रॅम तीन हजारांची घसरण होऊन सोने एक लाख ३४ हजार ५०० रुपयांपर्यंत (विनाजीएसटी) पोहोचले. चांदीच्या भावात सात हजारांची घसरण झाली. चांदी दोन लाख ४३ हजारांवरून दोन लाख ३६ हजारांपर्यंत खाली आली. ही घसरण गुंतवणूकदारांसाठी फायद्याची असल्याचे सांगण्यात आले..अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह २०२६ मध्ये व्याजदर कपात करण्याची शक्यता आहे. चांदीला असलेली औद्योगिक मागणी कायम आहे. चीनने १ जानेवारी २०२६ पासून चांदीच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्याचे ठरविल्यामुळे आणि अमेरिकेने चांदीला 'गंभीर धातू' म्हणून घोषित केल्यामुळे मागणी वाढत आहे. अनेक महत्त्वाच्या अनुप्रयोगांमध्ये चांदीचा वापर होतो आणि तिला मर्यादित पर्याय उपलब्ध आहेत. सौरऊर्जा उत्पादन युनिट्सकडून असलेली मजबूत मागणीही किमतींवर दबाव वाढवत आहे. सततच्या पुरवठा खंडितमुळे चांदीच्या किमती वाढत आहेत. २०२५ मध्ये भारताने सहा हजार टन चांदी आयात केली. यामुळे किमती आणखी वाढत आहेत. चांदीने मायक्रोसॉफ्टला मागे टाकले असून, ती ३.६ ट्रिलियन डॉलर मूल्यांसह जगातील पाचवी सर्वांत मौल्यवान मालमत्ता बनली आहे.