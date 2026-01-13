Gold Price Today : जळगाव सुवर्णनगरी हादरली! सोन्यात ४२०० तर चांदीत १९ हजारांची मोठी वाढ

उत्तर महाराष्ट्र

Gold and Silver Prices Rise Sharply After Brief Stability : जळगाव सराफा बाजारात सोनं आणि चांदीच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने गुंतवणूकदारांचे लक्ष पुन्हा मौल्यवान धातूंवर केंद्रित झाले आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
जळगाव: दोन ते तीन दिवस सोने-चांदीचा भाव स्थिर होता. मात्र, सोमवारी (ता. १२) सोन्याच्या भावात चार हजार २०० रुपयांची वाढ (प्रतिदहा ग्रॅम, विनाजीएसटी), तर चांदीत १९ हजारांची वाढ प्रतिकिलोमागे (विनाजीएसटी) झाली. पुन्हा एकदा सोने, चांदी वधारल्याने गुंतवणूकदारांचे डोळे वटारले आहेत.

