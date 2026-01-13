Gold Price Today : जळगाव सुवर्णनगरी हादरली! सोन्यात ४२०० तर चांदीत १९ हजारांची मोठी वाढ

जळगाव: दोन ते तीन दिवस सोने-चांदीचा भाव स्थिर होता. मात्र, सोमवारी (ता. १२) सोन्याच्या भावात चार हजार २०० रुपयांची वाढ (प्रतिदहा ग्रॅम, विनाजीएसटी), तर चांदीत १९ हजारांची वाढ प्रतिकिलोमागे (विनाजीएसटी) झाली. पुन्हा एकदा सोने, चांदी वधारल्याने गुंतवणूकदारांचे डोळे वटारले आहेत..जानेवारी २०२५ मध्ये सोने-चांदीत गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना डिसेंबर २०२५ अखेर सोन्यातून (दहा ग्रॅममागे) ५६ हजार ४०० रुपयांचा परतावा मिळाला, तर चांदीतून एक लाख ४७ हजारांचा परतावा मिळाला..Gold Silver Price Increase : तीन दिवसांत सोने ४ हजार तर चांदी १९ हजारांनी वाढली, आजचा चांदीचा भाव २ लाख ७० हजारांवर.विशेष म्हणजे यंदा सोन्याने सर्वाधिक उच्चांक एक लाख ४० हजार प्रतिदहा ग्रॅम (विनाजीएसटी), तर चांदीने एक लाख ८७ हजारांचा उच्चांक प्रतिकिलो (विनाजीएसटी) गाठला होता. इतर गुंतवणुकीपेक्षा सोने- चांदीतील गुंतवणुकीतून सर्वाधिक परतावा मिळतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे..८ जानेवारीला सोन्याचा भाव प्रतिदहा ग्रॅम एक लाख ३५ हजार ८०० रुपये होता. त्यात सोमवारी चार हजार २०० रुपयांची वाढ होऊन सोने एक लाख ४० हजारांवर पोहोचले. ८ जानेवारीला चांदीचा भाव दोन लाख ४१ हजार प्रतिकिलो (विनाजीएसटी) होता. त्यात सोमवारी १९ हजारांची वाढ होऊन चांदी दोन लाख ६० हजारांवर पोहोचली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.