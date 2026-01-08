उत्तर महाराष्ट्र

Gold and Silver Prices : गुंतवणूकदारांची चांदी! जळगावच्या सुवर्ण बाजारात सोन्याचा नवा उच्चांक; पाहा आजचे ताजे दर

Gold and Silver Prices Witness Sharp Surge in Two Days : जळगाव सुवर्ण बाजारात सोन्या-चांदीच्या दरांनी पुन्हा एकदा उसळी घेतली असून गुंतवणूकदारांना इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत सर्वाधिक परतावा मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: गेल्या वर्षी गुंतवणूकदारांना ‘छप्पर फाडके’ परतावा सोने व चांदीने दिला, असे असताना दोन दिवसांत सोन्याच्या भावात ५०० रुपयांची वाढ (प्रतिदहा ग्रॅम, विनाजीएसटी), तर चांदीत सहा हजारांची वाढ प्रतिकिलोमागे (विनाजीएसटी) झाली.

