उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Gold Price : जळगाव सुवर्ण बाजारात उच्चांक! चांदीने ओलांडला १ लाख ७० हजारांचा टप्पा; सोन्यातही मोठी वाढ

Gold price surges in Jalgaon over past week : जळगावच्या सुवर्ण बाजारात सोने-चांदीच्या दराने विक्रमी उच्चांक गाठला आहे. गेल्या सहा दिवसांत चांदी प्रतिकिलो १ लाख ७० हजार रुपयांवर पोहोचली, तर सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १ लाख २२ हजार २०० रुपयांवर गेला आहे. अमेरिकेने आयात शुल्क वाढवल्यामुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोने-चांदीकडे लोकांचा कल वाढत आहे.
Gold

Gold

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: येथील सुवर्ण बाजारात सोने-चांदीच्या भावाचा उच्चांक वाढतच आहे. गेल्या सहा दिवसांत चांदीच्या भावात प्रतिकिलो २१ हजारांची वाढ होऊन चांदीने एक लाख ७० हजारांचा (विनाजीएसटी) टप्पा गाठला; तर सोन्यात चार हजार २०० रुपयांची वाढ होऊन सोने प्रतिदहा ग्रॅमला एक लाख २२ हजार २०० रुपयांवर (विनाजीएसटी) पोहोचले आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
maharashtra
gold
update
Price
Silver
Jalgaon Gold Market
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com