Jalgaon News : जळगावात 'गुगल मॅप'चा घोळ! कंटेनर शहरात शिरले, शनिपेठ-भिलपुरात अवजड वाहने अडकल्याने गोंधळ

Heavy Vehicles Stranded in Narrow City Lanes : जळगाव शहरात गुगल मॅपच्या चुकीच्या दिशादर्शनामुळे भिलपुरा आणि शनिपेठच्या निमुळत्या गल्ल्यांमध्ये अवजड कंटेनर अडकण्याचे प्रकार वाढले आहेत. यामुळे रात्रीच्या वेळी मोठी वाहतूक कोंडी होऊन स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
जळगाव: गुगल मॅपच्या भरवशावर देशभरात अनेक वाहने सुसाट चालत आहेत. मात्र, याच गुगल मॅपमुळे चुकीची वाट धरून मोठ्या अपघातानाही तोंड द्यावे लागत असताना शहरात एक नवीनच प्रकार समोर आला आहे. गुगल मॅपवर चालणारी अवजड कंटेनर शनिपेठ, भिलपुरा कांचननगर रस्त्यावर अडकल्याचे प्रकार घडू लागले आहेत. यात चालकांना मारहाण होत असल्याचे प्रकारही वाढले आहेत. यावर स्थानिक प्रशासनाने दखल घेण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

