Jalgaon News : जळगावात 'गुगल मॅप'चा घोळ! कंटेनर शहरात शिरले, शनिपेठ-भिलपुरात अवजड वाहने अडकल्याने गोंधळ

जळगाव: गुगल मॅपच्या भरवशावर देशभरात अनेक वाहने सुसाट चालत आहेत. मात्र, याच गुगल मॅपमुळे चुकीची वाट धरून मोठ्या अपघातानाही तोंड द्यावे लागत असताना शहरात एक नवीनच प्रकार समोर आला आहे. गुगल मॅपवर चालणारी अवजड कंटेनर शनिपेठ, भिलपुरा कांचननगर रस्त्यावर अडकल्याचे प्रकार घडू लागले आहेत. यात चालकांना मारहाण होत असल्याचे प्रकारही वाढले आहेत. यावर स्थानिक प्रशासनाने दखल घेण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. .थेट काश्मिरहून येणारी वाहने, बंगालकडून येणाऱ्या ट्रक्स आणि नगरमार्गे मध्य प्रदेशात जाणाऱ्या वाहनांनी गेल्या काही दिवसांपासून शहरवासीयांची झोप उडवली आहे. मोठमोठी अवजड वाहने वाट चुकल्याने निमुळत्या गल्ल्यांमध्ये अडकून वाद होत असल्याचे प्रकार नित्याचे झाले आहेत. सोमवारी (ता.८) मध्यरात्रीच्या सुमारास भिलपुरा चौकातून शनिपेठकडे जाताना एक अवजड कंटेनर तर दुसरा असोदा रस्त्याकडे जाताना निमुळत्या रस्त्यावर अडकून पडला. रात्रीची वेळ असल्याने नेमकं कुठं जायचं, कुणाला विचारायच म्हणून परप्रांतीय चालकही भांबावून गेलेले. इतक्या निमुळत्या रस्त्यांवर आपले वाहन इथवर आले, पुढे कसे जायचे, मागे कसे वळायचे, नेमकं कुठे जायचं या विवंचेत चालक असल्याचे आढळून आले..गुगल मॅपमुळे गडबडरात्री महामार्गावर वाहतूक कमी असल्याने मोठे ट्रक्स, कंटेनर चालक रात्रीचा प्रवास निवडतात. जास्तीत जास्त अंतर रात्रीतून कापण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. परिणामी, रात्री अपरात्री गुगल मॅपच्या भरवशावर वाहने हाकत असताना धुळ्याकडून येणाऱ्या ट्रक्स पाळधी बायपास विसरले, की ते पाळधीनंतर बांभोरीत शिरतात. तेथे महामार्गाच्या दुरुस्तीची कामे सुरू असल्याने मॅपवर ट्रॅफिक जामचे संदेश येऊ लागतात. मग, पर्यायी मार्गाची निवड करताना गुगल या चालकांना कधी बहिणाबाई चौकातून स्वातंत्र्य चौकात घालून पुढे आसोदा, भादली असा रस्ता दाखवते. तर नवीन महामार्गावर जाण्याच्या प्रयत्नात ही वाहने शहरात शिरतात. मात्र, शहरातील निमुळत्या गल्ल्यांमध्ये अडकून पडतात..प्रशासनाचे दुर्लक्षशहरातून जाणाऱ्या मुंबई, नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग असो, की अंकलेश्वर - बऱ्हाणपूर, अजिंठा-जळगाव राजमार्ग महामार्गावर पथदीपांचा अभाव आहे. हवे ते फलक नाहीत. दिशादर्शक फलक खूपच अंतरानंतर महामार्गावर दिसू लागतात. जुन्या महामार्गावरून जाताना असो, की नव्या महामार्गाचा रस्ता चालकाला नेमकी माहिती मिळत नसल्याने ते रस्ता चुकतात. शहरात शिरणाऱ्या रस्त्यांवर महापालिकेने दिशादर्शक फलक लावणे अपेक्षित आहे..मोठ्या दुर्घटनेची शक्यतासोमवारच्या (ता.८) मध्यरात्री एक, दोन नाही, तर चक्क तीन अवजड कंटेनर शहरात शिरले. एकाला बऱ्हाणपूरकडे जायचे होते. एक महामार्गावरून वाट चुकून शहरात शिरला तर तिसरा त्याच्या मागोमाग आल्याने अडकला. तिघेही कंटेनर टॉवर चौकातून सरळ भिलपुरा चौकात धडकले. तेथून एकाने शनिपेठचा मार्ग धरला. मात्र, शनिमंदिराजवळच त्याला थांबावे लागले. एकापाठोपाठ अडकल्याने अखेर संपूर्ण गल्ली जागी होऊन काही तरुणांनी या वाहनचालकांशी संवाद साधला. नेमकी समस्या जाणून घेतली. तर हे सर्व गुगल मॅपच्या नादात शहरात शिरल्याचे आढळून आले. अखेर दीड तासांच्या प्रयत्नानंतर तिन्ही कंटेनर मुख्य रस्त्यावर आणून तरुणांनी त्यांना महामार्गाची दिशा दाखवली..गेल्या महिन्यात काश्मीरचा एक कंटेनरचालक रस्ता विसरून भिलपुरा, शनिपेठेत शिरला. पुढे मंदिराजवळ कंटेनर अडकला. येथे काही तरुणांनी चालकाशी वाद घालून त्यास शिवीगाळ करीत मारहाण केल्याचाही प्रकार घडला होता. तरी प्रशासनाने तातडीने यावर उपाययोजना कराव्यात.- रियाज अली सय्यद, स्थानिक रहिवासी.