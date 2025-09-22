Jalgaon News : जीएसटी दर कपातीमुळे जळगावची बाजारपेठ दसरा-दिवाळीसाठी सज्ज!

जळगाव: देशभरात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) दर कमी होऊन त्याची अंमलबजावणी सोमवार (ता. २२)पासून बाजारापेठेत सुरू होईल. त्यामुळे बाजारपेठेत आता खरेदीच्या उत्साहाला उधाण येणार आहे. सोबतच आगामी दसरा व दिवाळी सणांच्या दिवसांमध्ये बाजारपेठेत कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होऊन व्यावसायिकांसह बाजारपेठेला मोठा बूस्टरच मिळेल, अशी माहिती शहरातील व्यापारी बांधवांनी ‘सकाळ’ला दिली. .या सप्टेंबर महिन्याच्या सुरवातीला केंद्र शासनाने ‘जीएसटी’ दरात बदल करून देशभरातील ग्राहकांना दिलासा दिलेला होता. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला उद्यापासून (ता.२२) सुरवात केली जाणार आहे. त्यामुळे गेल्या पितृपक्षात ग्राहकांनी दर कमी होतील, या आशेने मोठ्या प्रमाणावर खरेदी थांबविली होती. वाहन, मोबाईल, टीव्ही, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, फ्रिज, ट्रॅक्टर, बी-बियाणे, सौंदर्यप्रसाधने, दागिने, ज्वेलरी आदी वस्तूंच्या खरेदीत मोठी घट झालेली आहे..या वस्तूंचे दर होतील कमीवाहने- दुचाकी, चारचाकी, मालवाहतूक वाहनेइलेक्ट्रॉनिक्स : मोबाईल, टीव्ही, एलईडी, किचन अप्लायन्सेस, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूशेतीसंबंधित उपकरणे : ट्रॅक्टर, अवजारे, बियाणे, वीजपंपमहिलांविषयक वस्तू : कपडे, सौंदर्यप्रसाधने, दागिने, ज्वेलरीड्रायफ्रूट : बदाम, पिस्ता, खारीक, आक्रोड, अंजीर, जर्दाळू.अन्नधान्यावर ‘जीएसटी’ नव्हता. मात्र, बाजारातील अनेक वस्तूंवरील ‘जीएसटी’च्या दरात आता कपात करण्यात आलेली आहे. विशेषता ड्रायफुटमध्ये पिस्ता, खारीक, बदाम यांचे दर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के झाले आहेत. म्हणजे आता यात सात टक्क्यांची कपात झालेली आहे. सिमेंट, टायर यांच्या ‘जीएसटी’त देखील कपात झालेली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे दरही कमी होतील. दिवाळीच्या सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर, ‘जीएसटी’च्या दरांमध्ये होणाऱ्या बदलानंतर बाजारात पुन्हा तेजी येईल.- प्रवीण पगारिया, अध्यक्ष, दाणाबाजार व्यापारी असोसिएशन, जळगाव.GST दर कपात लागू; पण डिमार्टमध्ये ८८५७.५२ रुपयांचे बिल; किती दर कमी केले? जाणून घ्या....सध्या बाजारात ग्राहक विचारणा करीत आहेत. ‘जीएसटी’च्या दरात कपात झाल्यानंतर इलेक्ट्रानिक, मोबाईल, टीव्ही, मोबाईलच्या खरेदीत नक्कीच वाढ होणार आहे. म्हणजे यंदाच्या येणाऱ्या दिवाळीच्या सणामध्ये निश्चितपणे खरेदी वाढणार आहे.- राजेश कोळी, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूविक्रेते, जळगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.