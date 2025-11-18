उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Crime : जळगाव हादरले! रेल्वे रुळावर तरुणाचा मृतदेह, कुटुंबीयांचा घातपाताचा आरोप; हर्शल भावसारची दुचाकी बेवारस

CCTV Shows Assault; Police Detain Two Suspects in Jalgaon Case : जळगावातील दिनकरनगर येथील हर्शल भावसारचा मृतदेह रेल्वे रुळांवर आढळला; सीसीटीव्हीत मारहाणीचे फुटेज समोर आल्यानंतर खुनाचा तपास सुरू.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: शहरातील दिनकरनगरातील तरुणाचा मृतदेह जळगाव- भादली रेल्वे रुळावर सोमवारी (ता. १७) आढळून आला, तर त्याची दुचाकी का. उ. कोल्हे शाळेजवळ बेवारस मिळून आली. मृताच्या कुटुंबीयांनी घातपाताचा आरोप केला आहे. हर्शल प्रदीप भावसार असे मृताचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
crime
murder
maharashtra
Crime News
Youth
cctv
murder case
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com