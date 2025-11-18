Jalgaon Crime : जळगाव हादरले! रेल्वे रुळावर तरुणाचा मृतदेह, कुटुंबीयांचा घातपाताचा आरोप; हर्शल भावसारची दुचाकी बेवारस

जळगाव: शहरातील दिनकरनगरातील तरुणाचा मृतदेह जळगाव- भादली रेल्वे रुळावर सोमवारी (ता. १७) आढळून आला, तर त्याची दुचाकी का. उ. कोल्हे शाळेजवळ बेवारस मिळून आली. मृताच्या कुटुंबीयांनी घातपाताचा आरोप केला आहे. हर्शल प्रदीप भावसार असे मृताचे नाव आहे. .हर्शल भावसार खासगी कंपनीत काम करून कुटुंबीयांना हातभार लावत होता. रविवारी (ता. १६) सायंकाळी सातच्या सुमारास त्याने घरी आईला भाजी आणून दिली व स्वयंपाक करून ठेव, असे सांगून तो बाहेर पडला. रात्री उशिरापर्यंत तो घरी परतलाच नाही. रात्री बाराच्या सुमारास मालगाडीच्या लोको पायलटने वायरलेसवर स्टेशन प्रबंधक राजेश पालरेचा यांना खांबा क्रमांक ४३३/१४ अ ते ४३३/१६ अ जवळ मृतदेह आहे, असे कळविले. त्यांनी तालुका पोलिसांना माहिती दिली. .त्यावरून पोलिस नाईक प्रदीप राजपूत, प्रकाश चिंचोरे यांनी घटनास्थळ गाठले व पंचनामा करून मृतदेह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात आणला. डॉक्टरांनी तपासणी करून त्यास मृत घोषित केले. पोलिसांनी झडती घेतल्यावर तरुणाच्या खिशातील पाकिटात आधारकार्ड मिळाले. त्यावरून मृत हर्शल भावसार असल्याचे निष्पन्न झाले. त्याच्या कुटुंबीयांना माहिती देण्यात आली. .नातेवाइकांसह कुटुंबीयांनी मृतदेह पाहताच आक्रोश केला. हर्शलसोबत घातपात झाला असून, त्याला मारून रुळाजवळ टाकण्यात आल्याचा आरोप त्याचे मामा मयूर भावसार यांनी केला. त्याच्या गळ्याजवळ खोलवर जखम असून, डोक्याला मार लागला आहे. तसेच, पाय तुटला आहे. रेल्वे अपघात असता, तर अशा जखमा झाल्या नसत्या. रेल्वेच्या धडकेत यापेक्षा गंभीर दुखापत होते. मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाल्यावर त्याला आणून टाकले असावे, असाही संशय व्यक्त करण्यात आला..पार्टीत वाद झाल्याची चर्चाहर्शल व त्याच्या मित्रांनी रविवारी रात्री शनिपेठेत जेवण केल्याची माहिती समोर येत आहे. त्या वेळी काही वाद झाला व त्यानंतर हर्शलचा मृतदेह सापडला. त्यादृष्टीने पोलिस तपास करीत आहेत. गेल्या आठवड्यातच कांचननगरमध्ये पार्टी केल्यावर वाद होऊन गोळीबार झाला व एकाचा मृत्यू झाला होता. तशाच पद्धतीने हा खून झाल्याचा संशय आहे..Shocking News : ड्रग्ज देऊन चौघांचा महिलेवर सामूहिक अत्याचार, तक्रार द्यायला गेल्यावर पोलिस अधिकऱ्यानेही अब्रू लटली अन्....सीसीटीव्हीत मारहाण कैदकालिंका माता मंदिर परिसरातील हॉटेल ओंकारमध्ये हर्शल भावसार याला मारहाण करण्यात आली. नंतर त्याला तेथून दुचाकीवर बसवून नेत पुन्हा मारहाण करण्यात आली. अर्धमेल्या अवस्थेत त्याला रेल्वे रुळावर फेकून दिल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिस पथकाने सीसीटीव्ही फुटेज संकलित केले आहे. भूषण महाजन व त्याच्या सहायकाला खुनाच्या गुन्हा ताब्यात घेतले असून, चौकशी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.