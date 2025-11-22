उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : जळगाव महामार्ग 'राम भरोसे'! चौपदरीकरणाच्या निकृष्ट कामाचे दायित्व मे 2027 ला संपणार; देखभाल-दुरुस्तीचा मोठा प्रश्न

Background of the Jalgaon Highway Four-Laning Project : जळगाव शहरातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने अवघ्या दीड वर्षातच या रस्त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी संपणार आहे. मे 2027 नंतर या रस्त्याची जबाबदारी कोण घेणार, हा मोठा प्रश्न आहे.
जळगाव: शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या देखभाल- दुरुस्ती दायित्व कालावधीची मुदत मे २०२७ पर्यंत आहे. पर्यायाने मक्तेदार एजन्सीची दुरुस्तीची जबाबदारी संपणार असल्याने महामार्गाच्या देखभालीचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. आधीच या कामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचे समोर आले असून, येणाऱ्या दीड वर्षात त्याची गुणवत्तापूर्ण दुरुस्ती करून घेणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे.

