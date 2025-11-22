Jalgaon News : जळगाव महामार्ग 'राम भरोसे'! चौपदरीकरणाच्या निकृष्ट कामाचे दायित्व मे 2027 ला संपणार; देखभाल-दुरुस्तीचा मोठा प्रश्न

जळगाव: शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या देखभाल- दुरुस्ती दायित्व कालावधीची मुदत मे २०२७ पर्यंत आहे. पर्यायाने मक्तेदार एजन्सीची दुरुस्तीची जबाबदारी संपणार असल्याने महामार्गाच्या देखभालीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. आधीच या कामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचे समोर आले असून, येणाऱ्या दीड वर्षात त्याची गुणवत्तापूर्ण दुरुस्ती करून घेणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे..महामार्गाच्या चौपदरीकरणातील फागणे- तरसोद या टप्प्यात जळगाव शहरासाठी पाळधी- कानळदा- ममुराबाद- असोदा- तरसोद असा वळण रस्ता (बायपास) करण्यात आला. त्यामुळे शहरातील महामार्गाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. जळगाव शहरातील वाहनांची वाढती संख्या, शहरातील महामार्गावरील वाहतूक कोंडी, त्यामुळे वाढलेले अपघात यामुळे शहरातील महामार्गाच्या चौपदरीकरणास विशेष बाब म्हणून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी मान्यता दिली..चौपदरीकरण.. निकृष्ट दर्जाचे!शहरातील महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम तर मार्गी लागले पण त्याचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) बनविण्यापासून ते काम पूर्ण होईपर्यंत बऱ्याच गोष्टी चुकीच्या व तांत्रिकदृष्ट्या दोषपूर्ण झाल्या. मुळात हा मार्ग पाळधी ते थेट तरसोद फाट्यापर्यंत चौपदरी करणे अपेक्षित होते. .दुर्दैवाने काम मंजूर करताना फक्त शहरातील खोटेनगर ते कालिंकामाता चौकापर्यंतचे अवघ्या ७ किलोमीटरचे चौपदरीकरण मंजूर झाले. आणि हे कामही निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने काम पूर्ण झाल्यानंतर अवघ्या वर्षभरात त्याची दुरवस्था झाली. साधारण कोरोना काळात हे काम हाती घेण्यात आले. २०२० मध्ये सुरू होऊन २०२२ ला ते पूर्ण झाले..पाच वर्षांचा दुरुस्ती दायित्व कालावधीजांडू कन्स्ट्रक्शन या मक्तेदार एजन्सीने हे काम केले. कामाच्या सुरवातीपासून त्याबद्दल तक्रारी सुरू झाल्या. पण, तक्रारींची दखल न घेता महामार्ग प्राधिकरणाने ते अक्षरश: रेटून नेले. दोन वर्षांत हे काम पूर्ण होऊन मे २०२२ मध्ये त्यासंबंधी पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आला. त्यानंतरचे ५ वर्षे म्हणजे मे २०२७ पर्यंत या रस्त्याच्या देखभाल- दुरुस्ती दायित्व कालावधीची मुदत आहे..रस्त्याचे मूळ कामच निकृष्ट झाल्याने गेल्या साडेतीन वर्षांत अनेकदा या रस्त्याची दुरुस्ती करावी लागली. आणि आता दीड वर्षात तर त्याचा दुरुस्ती दायित्व कालावधीही संपतोय. त्यामुळे या रस्त्याची देखभाल दुरुस्ती ‘राम भरोसे’ आहे..मक्तेदाराकडून गुणवत्तापूर्ण दुरुस्ती करणे गरजेचेजांडू कन्स्ट्रक्शन या एजन्सीला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी, प्रकल्प संचालकांनी चांगलीच सूट दिल्याचे दिसतेय. कारण, एकतर या कामाचा दर्जा राखण्यात आला नाही. शिवाय, दुरुस्तीबाबतही मक्तेदार एजन्सीवर ‘न्हाई’चा कोणताही वचक नाही. आता राहिलेल्या दुरुस्ती दायित्व कालावधीत संपूर्ण रस्त्याची गुणवत्तापूर्ण दुरुस्ती करून घेणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त होतेय..Mohol Political Violence: मोहोळचं रक्तरंजित राजकारण, पंडित देशमुखांच्या हत्येनंतर काय-काय घडलं? पाईंट टू पाईंट माहिती.महामार्गाची जबाबदारी कोण घेणार?भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (न्हाई) नियमानुसार चौपदरीकरणाच्या कामात एखाद्या शहरातून वळणरस्ता (बायपास) काढण्यात आला असेल, तर शहरातील रस्त्याच्या कामासाठी एकदाच निधी देण्यात येईल, पुन:पुन्हा निधी मंजूर करता येणार नाही. त्यामुळे शहरातून गेलेल्या महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी ‘न्हाई’ने ७१ कोटींचा खर्च आधीच केला आहे. त्याच्या दुरुस्ती दायित्वाचा कालावधी मे २०२७ ला संपेल. त्यामुळे ‘न्हाई’कडून आता या मार्गासाठी नव्याने निधी मिळणार नाही. त्यामुळेमे २०२७ नंतर या रस्त्याची जबाबदारी कोण घेणार? हा प्रश्न आहे. नियमानुसार महापालिका हद्दीत असल्याने महापालिकेनेच त्याची जबाबदारी स्वीकारणे अपेक्षित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.