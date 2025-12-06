उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : एड्समुक्त जळगाव! प्रभावी जनजागृतीमुळे बाधितांचे प्रमाण ०.०९ टक्क्यांवर; जिल्हा 'एड्समुक्ती'च्या दिशेने

Significant Decline in HIV/AIDS Cases in Jalgaon : जळगाव जिल्हा एड्स नियंत्रण समितीच्या उपक्रमांतर्गत जनजागृती आणि एआरटी उपचाराद्वारे एड्स बाधित रुग्णांमध्ये घट दिसत आहे.
जळगाव: जिल्ह्यातील एड्सबाधितांचे प्रमाण काही वर्षांपूर्वी सहा टक्के होते. ते आता ०.०९ टक्क्यांवर आले आहे; तर एड्सबाधित गरोदर महिलांचे प्रमाण ११४ वरून ९ पर्यंत खाली आले. एकंदरीत युवक, युवती, देहविक्री करणाऱ्या महिला, इतर राज्यांतून येणारा कामगारवर्ग यांच्यात एड्सबाबत झालेल्या जनजागृतीमुळे हे शक्य झाले. एकंदरीत जिल्ह्याची वाटचाल एड्समुक्त जिल्हा अशी होत आहे.

