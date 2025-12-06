Jalgaon News : एड्समुक्त जळगाव! प्रभावी जनजागृतीमुळे बाधितांचे प्रमाण ०.०९ टक्क्यांवर; जिल्हा 'एड्समुक्ती'च्या दिशेने

जळगाव: जिल्ह्यातील एड्सबाधितांचे प्रमाण काही वर्षांपूर्वी सहा टक्के होते. ते आता ०.०९ टक्क्यांवर आले आहे; तर एड्सबाधित गरोदर महिलांचे प्रमाण ११४ वरून ९ पर्यंत खाली आले. एकंदरीत युवक, युवती, देहविक्री करणाऱ्या महिला, इतर राज्यांतून येणारा कामगारवर्ग यांच्यात एड्सबाबत झालेल्या जनजागृतीमुळे हे शक्य झाले. एकंदरीत जिल्ह्याची वाटचाल एड्समुक्त जिल्हा अशी होत आहे..कोणाला एड्स झालेला आहे असे सांगताच त्या व्यक्तीकडे, त्याच्या कुटुंबाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलतो. समाजात त्या व्यक्तीला योग्य वागणूक मिळत नाही. मात्र, हे चित्र आता काहीसे बदलले आहे. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांपासून एड्सची कारणे, उपचार व उपायांची माहिती बाधित किंवा संभाव्य बाधित व्यक्तींपर्यंत पोहोचल्याने सतत एड्सची जनजागृती झाल्याचा परिपाक म्हणून एड्स बाधितांची टक्केवारी अतिशय कमी झाली आहे. २०१४मध्ये एड्स बाधितांची संख्या १००२ होती. ती २०२२ संख्या ३०० होती. गतवर्षी (२०२४)ही संख्या यावर्षी ३१२ होती. यंदा २०२५ आक्टोबरपर्यंत ही संख्या १५८ आहे..संसर्गित असल्याचे समजल्यावर...रुग्णाला सुरुवातीला धक्का बसतोत्याचा विश्वास बसत नाही, रुग्ण पूर्णपणे खचतोज्यांना अनपेक्षित असते, त्यांना पती किंवा बॉयफ्रेंडकडूनहा विषाणू कसा जाऊ शकतो, याचा वारंवार विचार करतातघाबरल्यासारखे वाटते, आत्महत्या करण्याचे विचार मनात येतात....अशी आहेत लक्षणेएचआयव्ही विषाणू रक्तात गेल्यानंतर पांढऱ्या पेशी, रोगप्रतिकार क्षमता कमी होते. शरीर कोणत्याही आजाराला बळी पडते, वारंवार उलट्या, थंडी, ताप, शरिराचे वजन कमी होते..केंद्रात अशा होतात तपासण्याएचआयव्ही पॉझिटिव्ह आहे किंवा नाही, याची स्पष्टता येण्यासाठी तीन वेगवेगळ्या कीटद्वारे तपासण्या केल्या जातात. तिन्ही तपासणींत पॉझिटिव्ह आल्यावर एचआयव्ही निश्चित असल्याचा अहवाल दिला जातो..एकदा हा आजार असल्याचे निश्चित झाल्यास ''एआरटी''मार्फत आयुष्यभर औषधोपचार मोफत दिले जातात. सातत्याने त्यांचे समुपदेशनही केले जाते. उपचारात रक्ताची तपासणी केल्यानंतर त्याप्रमाणे दर महिन्याला फॉलोअप घेऊन त्याची नियमित आरोग्य तपासणीही केली जाते..एड्स झाल्यास अशी घ्या काळजीएआरटी केंद्रात तपासणी करावी, नियमित औषधोपचार, आहार चांगला ठेवावा, रुग्णाचे मनोबल वाढवावे, कुटुंबातील सदस्यांनी एचआयव्ही तपासणी करून घ्यावी..Loni Kalbhor News : लोणी काळभोर गॅस गळती स्फोटात जखमी झालेल्या महिलेचा उपचारा दरम्यान मृत्यू!.रेड लाइट एरिया, परराज्यांतून येणारा कामगार किंवा परराज्यांत जाणारा कामगार, युवकांना एड्सची जाणीव होऊन ते दक्षता घेतात. महाविद्यालयातही रेड रिबिन टीम तयार करून त्यांच्यामार्फत प्रचार करतो. जे बाधित असतात, त्यांच्या कुटुंaबांची वर्षातून दोनदा तपासणी करतो. लागलीच उपचार, मार्गदर्शन करतो. त्यामुळे बाधितांच्या संख्येत घट झाली- संजय पहूरकर, कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा एड्स नियंत्रण समिती, जळगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.