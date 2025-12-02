Jalgaon News : जळगाव हादरले! अवैध वाळू वाहतूक अडविल्याने तलाठ्यावर प्राणघातक हल्ला; टामीचा वार डोक्याऐवजी खांद्यावर बसला

जळगाव : शहरासह जिल्ह्यात अवैध वाळू वाहतूक सर्रास सुरू आहे. जिल्ह्यातील महसुली अधिकारी, पोलिस पालिका निवडणुकीत व्यस्त असताना, वाळूमाफियांना रान मोकळे झाले. शहरातील खंडेरावनगरातून अवैध वाळू वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर अडविले, म्हणून तलाठ्यावर हल्ला करण्यात आला; तर धामणगाव येथील महिला तलाठ्याने अवैध वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर ताब्यात घेतले. .धामणगावच्या तलाठी रवीना पवार यांनी सोमवारी (ता. १) दुपारी चारच्या सुमारास अवैध वाळू वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर पकडले. मंडलाधिकारी राजेश भंगाळे यांच्या सूचनेवरून कारवाई करण्यात आली.....अन् टॉमीचा वार चुकलापिंप्राळा उपनगर तलाठी जीवन कडू बाऱ्हे (वय ४२, रा. श्रीधरनगर, रामानंदनगर घाट रोड, जळगाव) गिरणा नदी, सौखेडा मार्गावर पाहणी करून कार्यालयाकडे जात असताना, सायंकाळी पाचच्या सुमारास खंडेरावनगरमधून ट्रॅक्टर वाळूची वाहतूक करताना आढळून आले. तलाठ्यांनी हात देऊन ट्रॅक्टर थांबविले. चालकाला वाळू वाहतूक परवाना मागितला. मात्र, चालकाडे परवाना नव्हता. ‘ट्रॅक्टर जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेऊन चल’, असे चालकाला सांगत असतानाच ट्रॅक्टरमालक मनोज रमेश भालेराव तरुणासह तेथे पोहोचला..त्याने तलाठी जीवन बाऱ्हे यांच्याशी वाद घालत चालकाला ट्रॅक्टर पळविण्यास सांगितले. तलाठी जीवन बाऱ्हे ट्रॅक्टरसमोर आडवे झाले. ट्रॅक्टर घेऊन जाऊ देणार नाही, असे म्हटल्यावर मनोज भालेराव याने झटापट करून मारहाण केली. फैसल याने ट्रॅक्टरमधील टामीने बाऱ्हे यांच्या डोक्यात वार केला..Ahilyanagar Accident: 'अरणगावला महिलेचा अपघाती मृत्यू'; अहिल्यानगर-दौंड महामार्गावरील घटना, 'ती' चालत हाेती अन्...मात्र, समयसूचकता राखत त्याने वेळीच मान बाजूला केल्याने त्याचा वार चुकून खांद्यावर बसला, अन्यथा डोक्यात टामी लागून मोठी दुखापत झाली असती. तलाटी जीवन बाऱ्हे यांना खांद्यावर, कानपट्टीवर, पाठीवर दुखापत झाली असून, उपचार घेतल्यावर त्यांनी वरिष्ठांच्या सुचनेनुसार रामानंदनगर पोलिसांत तक्रार दिली. त्यावरून रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.