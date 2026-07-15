Jalgaon Jamod ACB Action : जळगाव जामोद पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी संदीपकुमार मोरे २५ हजारांची लाच घेताना एसीबीच्या जाळ्यात; कार्यालयातच रंगेहात अटक

जळगाव जामोद : ग्राम पंचायत अंतर्गत केलेल्या कामाच्या बिलाचे देयकाची रक्कम मंजुर करून दिल्याचा मोबदला म्हणून तीन टक्के प्रमाणे २५ हजार रूपयांची लाच घेताना जळगाव जामोद पंचायत समितीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी तथा विद्यमान विस्तार अधिकारी संदीपकुमार मोरे यांना अमरावती येथील लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून रंगेहात अटक केली. ही कारवाई आज ता.१५ जुलै रोजी दुपारी १२ वाजता त्यांच्याच कार्यालयात करण्यात आली..मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार बांधकाम कंत्राटदार असुन त्यांनी आसलगाव ग्राम पंचायत अंतर्गत सन २०२५-२०२६ या कालावधीत २ नाली बांधकाम व १ पेव्हर ब्लॉक रस्ता तयार केला होता. या तिन्ही कामांच्या बिलाचे देयकाची रक्कम मंजुर करून दिल्याचा मोबदला म्हणून पंचायत समिती विस्तार अधिकारी आरोपी संदिप उत्तमराव मोरे यांनी बिलाच्या रकमेच्या ३ टक्के प्रमाणे २५ हजार रूपये लाच रकमेची मागणी केली होती. यासंदर्भात तक्रारदाराने ता.३ जुलै रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अमरावती येथे तक्रार नोंदविली होती. सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने आज ता.१५ जुलै रोजी पंचासमक्ष लाच मागणी पडताळणी केली असता संदिप मोरे यांनी तक्रारदाराकडे लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले. सापळा कार्यवाही दरम्यान तक्रारदार यांचेकडुन पंचासमक्ष संदिप मोरे यांनी लाचेची रक्कम २५ हजार रूपये त्यांचे खाजगी वाहनामध्ये ठेवण्यास सांगुन स्वतः करीता लाच स्विकारली. यावेळी एलसीबी पथकाने तात्काळ मोरे यांना ताब्यात घेवून त्यांचेवर जळगाव जामोद पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल केला आहे..सदरची कार्यवाही अमरावती परिक्षेत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पोलीस अधीक्षक बापु बांगर, अपर पोलीस अधीक्षक अमरावती सचिन्द्र शिंदे यांचे मार्गदर्शनाखाली पर्यवेक्षण अधिकारी राजेश राठोड, सापळा अधिकारी पोलीस निरीक्षक रविंद्र सहारे, पोलीस निरीक्षक स्वप्नील निराळे, पोलीस अंमलदार अभय वाघ, वैभव जायले, मोहन ठाणेकर, चालक अंमलदार राजेश बहीरट यांनी पार पाडली..मोरे कोट्यावधींचा धनीसंदीपकुमार मोरे हे जळगाव जामोद पंचायत समितीमध्ये कित्येक वर्षापासून कार्यरत असून बराच काळ त्यांचेकडे गटविकास अधिकारी पदाचा पदभार होता. या काळात त्यांनी कोट्यावधी रुपयांची माया जमविल्याची चर्चा आज पंचायत समिती परिसरात सुरू होती. मोरे यांच्या कार्यकाळातील कार्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी सुद्धा आता जोर धरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.