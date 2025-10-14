उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Crime : धावत्या रेल्वेतून ३ कोटींच्या सोन्याची बॅग लंपास; बडनेरा रेल्वे स्थानकावर सराफा व्यावसायिकाला मोठा धक्का

Gold Theft at Jalgaon Railway Station : जळगाव येथील सराफा व्यावसायिक किशोर वर्मा यांच्या हातातील सुमारे २ किलो ३०० ग्रॅम सोन्याच्या तयार दागिन्यांची बॅग रविवारी (ता. १२) रात्री बडनेरा रेल्वे स्थानकावर धावत्या हावडा-मुंबई मेलमधून चोरट्याने लंपास केली.
जळगाव: धावत्या रेल्वेमधून तब्बल २ किलो ३०० ग्रॅम सोन्याची बॅग चोरट्याने लंपास केली. ही घटना रविवारी (ता. १२) रात्री नऊच्या सुमारास बडनेरा रेल्वे स्थानकावर घडली. तीन कोटींच्या दागिन्यांची बॅग लंपास झाल्याचे वृत्त जळगावात धडकताच सराफ बाजारात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. अमरावती लोहमार्ग पोलिस गुन्ह्याच्या तपासात लागले असून, त्यांनी काही संशयितांना ताब्यात घेत चौकशी सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे.

