Jalgaon Crime : पत्रकार दीपक कुलकर्णी यांना दबा धरून मारहाण, हल्लेखोरांनी डोक्यात बियरची बाटली फोडली

जळगाव: शहरातील एका वृत्तपत्रात कार्यरत पत्रकार रविवारी (ता.२) दुपारी तीनच्या सुमारास कार्यालयात येत असताना बळीरामपेठेत दबा धरून बसलेल्या तीन तरुणांनी त्यांना अडवून मारहाण केली. .या मारहाणीत एकाने चक्क डोक्यात बियरची बाटली मारल्याची घटना घडली. जखमीस उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जखमींच्या तक्रारीवरून शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..येथील पत्रकार दीपक कुलकर्णी रविवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास कार्यालयात पायी येत होते. त्यांच्या येण्या जाण्याच्या वेळेची माहिती असल्याने पूर्वीपासूनच दबा धरून बसलेल्या तीन तरुणांनी कुळकर्णी यांचा रस्ता अडविला. काही एक बोलण्याअगोदर दोघा-तिघांनी मारहाण करण्यास सुरवात केली. .पैकी एकाने डोक्यात बियरची बाटली फोडून त्यांना दुखापत केली आहे. कुळकणी यांच्या डोक्यावर, मानेवर व हाताला दुखापत झाली असून, त्यांना शासकीय जिल्हा रुग्णालयात उपचारार्थ नेण्यात आले. उपचारानंतर सायंकाळी शहर पोलिस ठाण्यात तिन्ही अज्ञातांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..हल्लेखोर सीसीटीव्हीत कैदबळीराम पेठेत एका गल्लीत दुचाकीवरून आलेल्या तिन्ही हल्लेखोरांनी अगोदर हल्ल्याची जागा निश्चीत केली. तत्पूर्वी एका गल्लीत कारच्या शेजारी उभे राहून त्यांनी तोंडाला रुमाल बांधून ओळख पटणार नाही, याची काळजी घेतली आहे. कुळकर्णी कार्यालयात जात असताना वाटेतच त्यांना अडवून तिघांनी बेदम मारहाण केली..जुना वादाचा संशयपोलिसांनी ताब्यात घेतलेले सीसीटीव्ही फुटेज कुळकर्णी यांना दाखविले आहे. त्यांनी मारहाण करणारे तिघे हेच असल्याचे सांगितले. त्यापैकी एकाला ओळखले असून, पूर्वी कुळकर्णीसोबत वाद झाल्याचे समोर आले.