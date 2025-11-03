उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Crime : पत्रकार दीपक कुलकर्णी यांना दबा धरून मारहाण, हल्लेखोरांनी डोक्यात बियरची बाटली फोडली

Journalist Attacked Near Office in Jalgaon : जळगाव शहरातील बळीरामपेठेत वृत्तपत्राचे पत्रकार दीपक कुलकर्णी यांना तिघांनी अडवून मारहाण केली. या मारहाणीत एकाने त्यांच्या डोक्यात बियरची बाटली फोडल्याने त्यांना उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
Deepak Kulkarni

Deepak Kulkarni

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: शहरातील एका वृत्तपत्रात कार्यरत पत्रकार रविवारी (ता.२) दुपारी तीनच्या सुमारास कार्यालयात येत असताना बळीरामपेठेत दबा धरून बसलेल्या तीन तरुणांनी त्यांना अडवून मारहाण केली.

Loading content, please wait...
Jalgaon
crime
maharashtra
Crime News
attack
journalist
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com