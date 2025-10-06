उत्तर महाराष्ट्र

Crime News : जळगाव-अजिंठा रोडवर गोळीबार: कुसुंबा गावात ८ ते १० जणांच्या टोळक्याची दहशत; दुचाकी दगडांनी ठेचली

Gang attacks family in Kusumba village, Jalgaon : दुचाकीवरून आलेल्या ८ ते १० जणांच्या टोळक्याने शिवीगाळ करीत अंदाधुंद गोळीबार केला. अचानक झालेला हल्ला, गोळीबार व भीतीने कुटुंबीय जिवाच्या भीतीने घरातच दडून बसले होते. म्हणून हल्लेखोरांनी घराबाहेरील दुचाकीची तोडफोड करीत दगडांनी अक्षरशः ठेचून टाकली.
