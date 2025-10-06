Crime News : जळगाव-अजिंठा रोडवर गोळीबार: कुसुंबा गावात ८ ते १० जणांच्या टोळक्याची दहशत; दुचाकी दगडांनी ठेचली

जळगाव: जळगाव-अजिंठा रोडवरील कुसुंबा (ता.जळगाव) गावातील गणपतीनगरात शनिवारी (ता.४) रात्री अकराला दुचाकीवरून आलेल्या ८ ते १० जणांच्या टोळक्याने शिवीगाळ करीत अंदाधुंद गोळीबार केला. अचानक झालेला हल्ला, गोळीबार व भीतीने कुटुंबीय जिवाच्या भीतीने घरातच दडून बसले होते. म्हणून हल्लेखोरांनी घराबाहेरील दुचाकीची तोडफोड करीत दगडांनी अक्षरशः ठेचून टाकली. .घडल्या प्रकराची माहिती मिळताच अपर पोलिस अधीक्षकांसह पोलिसांचा ताफा घटनास्थळावर दाखल झाला. गावात या हल्ल्यामुळे भीतीचे वातावरण पसरले असून, एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..अशी घडली घटनाकुसुंबा येथे चंद्रशेखर त्र्यंबक पाटील (वय ५६ वर्षे) हे देान तरुण मुलं, पत्नी यांच्यासह वास्तव्यास असून ते, खासगी कुरियर वाटपाचे काम करतात. शनिवारी (ता.४) ते रात्री साडेदहाला कामावरून घरी आले. पत्नीसोबत जेवण करीत असताना अचानक घराबाहेर आलेल्या गुंडांनी शिवीगाळ करीत घरावर दगडफेक करीत पिस्तुलातून गोळीबार करण्यास सुरवात केली. हल्ल्यामुळे पाटील कुटूंबीय भितीने घरातच दडून होते. नेमका काय प्रकार आहे?, हे पाटील कुटूंबीयांना समजण्याच्या आतच घराच्या खिडक्या अंगणातील साहित्याची नासधूस झालेली होती..दोघ मुलं गेली होती बाहेरचंद्रशेखर पाटील यांना दोन मुले असून, मोठा मुलगा स्वराज सुप्रिम कंपनीत कार्यरत असून, तो रात्रपाळीत कामावर गेलेला होता. लहान मुलगा करण बाहेरगावी गेला होता. घरी फक्त आई-वडीलच असल्याने गुंडांना अपेक्षित असा कुठलाही प्रतिकार घरातून झाला नाही. परिणामी त्यांनी घराबाहेर उभी पाटील यांची दुचाकी अक्षरशः दगडांनी ठेचून तिचे नुकसान केले..गावात दहशत अन् पोलिसग्रामस्थांनी तत्काळ घटनेची माहिती एमआयडीसी पोलिसांना कळविल्यानंतर अपर पोलिस अधीक्षक अशोक नखाते, उपअधीक्षक नितीन गणापुरे, निरीक्षक राहुल गायकवाड, बबन आव्हाड यांच्यासह पोलिसांचा फौजफाटा घटनास्थळावर धडकला. .पुरावे संकलनासाठी तत्काळ फॉरेन्सीक पथक बोलविण्यात येऊन घटनास्थळावरून गोळाबारानंतर पोलिसांना मिळून आलेल्या रिकाम्या पुंगळ्या शास्त्रोक्त पद्धतीने जप्त करण्यात आल्या. एक रिकामी पुंगळी पाटील यांच्या घरात टिव्हीला लागली होती..दरम्यान, या गोळीबारप्रकरणी संशयित गणेश ऊर्फ विक्की ज्ञानेश्वर गोसावी (वय २३), सचिन प्रभाकर सोनवणे (२०), हर्षल रामचंद्र महाडीक (२३), निखिल अनिल चव्हाण (२०), रवींद्र संतोष राठोड (२४) यांना अटक करण्यात आली आहे. उर्वरित संशयितांचा पोलिस शोध घेत आहेत..Malegaon News : मालेगावात राजकीय वादातून दोन गट भिडले; समाजवादी पक्ष-काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध परस्परविरोधी गुन्हे .आठ संशयितांवर गुन्हाया प्रकरणात चंद्रशेखर पाटील यांच्या तक्रारीवरून किरण खर्चे, गणेश ऊर्फ विक्की ज्ञानेश्वर गेासावी, सचिन प्रभाकर सोनवणे, हर्षल रामचंद्र महाडीक, निखिल अनिल चव्हाण, रवी राठोड, राकेश कैलास पाटील, दिनेश पवार (सर्व रा. सुप्रिम कॉलनी, जळगाव) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रात्रीच पोलिसांनी अटकसत्र राबवून काही संशयितांना ताब्यात घेतले. तर काहींना सकाळी अटक करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.