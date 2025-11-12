उत्तर महाराष्ट्र

Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींनो लक्ष द्या! केवायसीसाठी फक्त ८ दिवस शिल्लक; तांत्रिक अडचणींचा सामना कायम

e-KYC Deadline Approaching for ‘Ladki Bahin’ Scheme : जळगाव जिल्ह्यात लाडकी बहिण योजनेत लाभार्थी महिलांना १८ नोव्हेंबरपर्यंत e-KYC पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, तांत्रिक अडचणींमुळे प्रक्रिया अडचणीत आहे.
जळगाव: लाडक्या बहिणींच्या ‘केवायसी’साठीची मुदतवाढ संपण्यासाठी आता काही दिवस शिल्‍लक राहिले आहेत. लाडक्या बहिणींना लवकरात लवकर ‘केवायसी’ करण्याचे आवाहन केले जात असून, १८ नोव्हेंबरपूर्वी सर्व लाभार्थी महिलांना योजनेंतर्गत केवायसी पूर्ण करायचे आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणीमुळे हे पूर्ण करता येणे शक्‍य होत नसल्‍याचे चित्र आहे.

