Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींनो लक्ष द्या! केवायसीसाठी फक्त ८ दिवस शिल्लक; तांत्रिक अडचणींचा सामना कायम

जळगाव: लाडक्या बहिणींच्या 'केवायसी'साठीची मुदतवाढ संपण्यासाठी आता काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. लाडक्या बहिणींना लवकरात लवकर 'केवायसी' करण्याचे आवाहन केले जात असून, १८ नोव्हेंबरपूर्वी सर्व लाभार्थी महिलांना योजनेंतर्गत केवायसी पूर्ण करायचे आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणीमुळे हे पूर्ण करता येणे शक्य होत नसल्याचे चित्र आहे..लाडकी बहीण योजनेत लाभार्थी महिलांना केवायसी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. १८ सप्टेंबरपासून केवायसीची प्रक्रिया सुरू झाली असून, योजनेत केवायसी करण्याची शेवटची तारीख १८ नोव्हेंबर आहे. त्यानुसार आता फक्त ८ दिवसात केवायसी पूर्ण करावी लागणार आहे..तांत्रिक अडचणींचा सामना कायमकेवायसी करण्यासाठी सुरवात झाल्यापासून वेबसाईटला तांत्रिक अडचणी येत आहेत. आता केवायसी करण्याची मुदत संपण्यावर आली असताना देखील वेबसाईटवरील तांत्रिक अडचणी कमी झालेल्या नाहीत. सुरवातीला आधार क्रमांक टाकल्यानंतर आधारवर लिंक असलेल्यास मोबाईल क्रमांकावर ओटीपीच येत असल्याची समस्या येत आहे. अनेकजण रात्री उशिरापर्यंत केवायसी करण्यासाठी प्रयत्न करत असताना देखील ओपीटी येत नसल्याने पुढील प्रक्रिया पूर्ण करता येत नाही..हप्ता पडला; पण...ई- केवायसी अनिवार्य करण्यात आली असल्याने मागील महिन्यापासूनच महिलांच्या मनात भीती होती, की या महिन्याचा हप्ता पडेल की नाही. मात्र मागील आठवड्यात बहुतांश लाभार्थी महिलांच्या खात्यात लाडक्या बहिणींच्या खात्यात दीड हजार रूपये पडले आहेत. मात्र आता केवायसीची मुदत संपत आली असून, या आठ दिवसांच्या कालावधीत केवायसी झाली नाही तर पुढील महिन्यात पडणारा हप्ता येणार नसल्याची धाकधूक महिलांच्या मनात आहे..पोर्टल सुरू करण्याची मागणीमुख्यमंत्री माझी बहीण लाडकी योजनेचे अर्ज सादर करण्याची कार्यवाही सुरू करावी, अशी मागणी केली जात आहे. १४ ऑक्टोबर २०२४ पासून यासंबंधीचे पोर्टल बंद आहे. १४ रोजी आचारसंहिता जारी झाली होती. याच दिवशी सर्व्हर डाऊन व अन्य अडचणींमुळे हे अर्ज सादर करताना अडचणी आल्या..Chandwad Election : चांदवड नगर परिषद निवडणुकीचे मतदान केंद्र निश्चित; १९ हजार ३७७ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार.अनेकांचे अर्ज सादर होऊ शकले नाहीत. आवश्यक कागदपत्र गोळा केल्यानंतर परिपूर्ण अर्ज सादर करावे लागणार आहेत. त्यासाठी पोर्टल सुरू करायला हवे. हे अर्ज पोर्टलवर किंवा ऑनलाइन सादर करावे लागतात. परंतु अडचणी लक्षात घेऊन ऑफलाइन अर्जही सादर करण्याची परवानगी दिली जावी, अशी मागणी आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा, आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी कर्मचारी यांच्याकडे ही १०० टक्के जबाबदारी देऊन ऑफलाइन अर्ज स्वीकारले जावेत, अशी मागणी केली जात आहे..