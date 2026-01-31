उत्तर महाराष्ट्र

Ladki Bahin Yojana : जळगावात 'लाडकी बहीण' योजनेचा हप्ता धोक्यात! १ लाख महिलांची ई-केवायसी रखडली

e-KYC Delay in Ladki Bahin Yojana Triggers Field Verification : महिलांची ‘ई-केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे काही भागात अंगणवाडी सेविकांना घरोघर फिरून पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांची ‘ई-केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे काही भागात अंगणवाडी सेविकांना घरोघर फिरून पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र अंगणवाडी सेविका संघटनेकडून पडताळणीच्या कामाला विरोध केला आहे. यामुळे आता जिल्‍हा परिषद प्रशासन व संघटनेतील तिढा निर्माण होऊन लाडक्‍या बहिणींच्‍या ‘ई-केवायसी’चा प्रश्‍न मात्र रखडणार आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
maharashtra
Anganwadi
Anganwadi workers
uttar maharashtra
Jalgaoan News
Ladki Bahin Yojana
EKYC
Ladki Bahin Scheme

Related Stories

No stories found.