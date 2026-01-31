Ladki Bahin Yojana : जळगावात 'लाडकी बहीण' योजनेचा हप्ता धोक्यात! १ लाख महिलांची ई-केवायसी रखडली

जळगाव: राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांची ‘ई-केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे काही भागात अंगणवाडी सेविकांना घरोघर फिरून पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र अंगणवाडी सेविका संघटनेकडून पडताळणीच्या कामाला विरोध केला आहे. यामुळे आता जिल्हा परिषद प्रशासन व संघटनेतील तिढा निर्माण होऊन लाडक्या बहिणींच्या ‘ई-केवायसी’चा प्रश्न मात्र रखडणार आहे..ही योजना राज्य सरकारची सामाजिक कल्याण योजना असून, पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपयांचा आर्थिक लाभ दिला जात आहे. आता मात्र लाभार्थी महिलांना लाभ सुरू ठेवण्यासाठी ‘ई-केवायसी’ बंधनकारक केली आहे. मात्र प्रक्रियेत त्रुटींमुळे व तांत्रिक कारणांमुळे ‘केवायसी’ पूर्ण करू शकले नाही. ज्यामुळे त्यांच्या हप्ता अडखळला आहे. यामुळे सरकारने अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने प्रत्यक्ष पडताळणी करून हा गोंधळ दूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे..संघटनेकडून नकारअंगणवाडी सेविकांचे मुख्य काम पूरक पोषण आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, संदर्भ सेवा, अनौपचारिक पूर्व शालेय शिक्षण आणि आरोग्य व आहार शिक्षण याची अंमलबजावणी करणे, इतका कामाचा व्याप असतानाही शासनाच्या इतर अनेक योजना राबविण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर अलिकडच्या काळात पडत आहे. तर आता लाडक्या बहिणींची पडताळणी करण्याचे काम देण्यात येत आहे. हे योजनाबाह्य काम असून याला विरोध कायम राहणार असल्याचे संघटनेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे..Sindhudurg : जमीन विक्रीसाठी दबावतंत्र? दोडामार्ग महसूल विभागाविरोधात संताप उसळला.लाखावर बहिणींचा लाभ थांबेललाडकी बहीण योजनेसाठी ‘ई-केवायसी’ करणे बंधनकारक आहे. तीनवेळेस मुदतवाढ मिळाल्यानंतर देखील केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे अनेकांची ‘ई-केवायसी’ होऊ शकलेली नाही. अशा साधारण लाखापेक्षा अधिक महिला आहेत. या तांत्रिक बाबी दूर करण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना जबाबदारी सोपविली असून कर्मचारी संघटनेचा मात्र विरोध आहे. हे काम झाले नाही तर जिल्ह्यातील १ लाखाहून अधिक लाभार्थी महिलांचा हप्ता बंद होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.