Ladki Bahin Yojana : जळगावात ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा बोजवारा; केवायसीच्या घोळामुळे हजारो महिला लाभापासून वंचित

जळगाव: जिल्ह्यातील महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळण्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून केवायसी प्रक्रियेत चुका झालेल्या महिलांना या योजनेचे पैसे मिळालेले नाहीत. यामुळे ग्रामीण भागापासून शहरापर्यंत महिलांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण आहे..जळगाव जिल्ह्यात ९ लाख महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळत आहे. परंतु गेल्या तीन महिन्यांपासून ई-केवायसी चुकल्याने हजारो महिलांना मिळणारा लाभ बंद झाला आहे. त्यात ३० डिसेंबरपासून लाडकी बहीण योजनेचा ऑनलाइन अर्ज दुरुस्ती करण्यासाठी असलेली वेबसाइट बंद आहे. त्यामुळे लाभापासून वंचित झालेल्या महिलांना अर्ज दुरुस्तीची संधी मिळत नसल्याने त्या थेट महिला व बालकल्याण विभागाच्या कार्यालयाकडे धाव घेत आहेत. .या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत दलाल (एजंट) महिलांकडून ५० ते १०० रुपये घेऊन अर्ज भरून देण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. गेल्या तीन-चार दिवसांपासून जळगाव येथील महिला व बालकल्याण विभागाच्या कार्यालयाबाहेर महिलांची प्रचंड गर्दी होत आहे. महाबळ रस्त्यावरील रामानंदनगर पोलिस ठाण्याच्या शेजारी असलेल्या या कार्यालयाबाहेर शुक्रवारीही महिलांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या दिसल्या..सकाळी नऊपासून महिलांच्या रांगाजिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधून आलेल्या महिलांनी सकाळी नऊपासूनच कार्यालयाबाहेर रांगा लावलेल्या होत्या. भर उन्हात महिला लहान मुलांसह आपल्या पतीसोबत रांगांमध्ये उभ्या होत्या. यात अनेक बहुतांश महिल्या जळगाव तालुका तसेच अन्य शहरातून आल्या होत्या..आर्थिक लूटआधीच योजनेचे तीन महिन्यांपासून पैसे मिळाले नसल्याने चिंतेत असलेल्या महिलांची दलालांकडून अर्ज भरण्यासाठी ५० ते १०० रुपये घेतले जात आहे. कार्यालयाजवळील काही झेरॉक्स दुकानांवर तसेच कार्यालयाच्या मुख्य रस्त्याच्या जवळच काही दलालांकडून कोरे अर्ज १० ते २० रुपयांना विकले जात आहेत. इतकेच नव्हे तर झेरॉक्स दुकानांवर सही करण्यासाठी पेन, कागदपत्रांना स्टेपलर मारण्यासाठी देखील महिलांकडून पैसे घेतले जात असल्याचे चित्र दिसून आले आहे..अद्याप सूचना नाहीमहिला व बालकल्याण विभागाला शासनाकडून अद्याप अर्ज स्वीकृतीबाबत कोणत्याही प्रकारच्या स्पष्ट सूचना मिळालेल्या नाहीत. मात्र महिलांची प्रचंड गर्दी आणि वादविवाद टाळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून अर्ज जमा करून घेतले जातील, अशी माहिती महिला व बालकल्याण विभागाचे अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली..स्पष्ट सूचना नसल्याने गोंधळदरम्यान, महिलांना लाभ मिळण्यात झालेला विलंब आणि अर्ज प्रक्रियेत निर्माण झालेला गोंधळ यामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील महिलांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. शासनाच्या सूचना प्रलंबित असल्याने महिलांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही आणि त्याचा फायदा दलाल (एजंट) व काही व्यावसायिक घेत आहेत. त्यामुळे शासनाने स्पष्ट सूचना देणे गरजेचे असल्याचे योजनेपासून वंचित झालेल्या महिलांकडून बोलले जात आहे..चुकीची होणार दुरुस्तीलाडकी बहीण योजनेतील ज्या महिलांचे केवायसी करताना अर्ज चुकीचा भरल्याने लाभ बंद झाला आहे, त्यांची यादी शासनाकडून लवकरच जिल्हा प्रशासनाला मिळणार आहे. ही यादी महिला व बालकल्याण विभागाकडे पाठवली जाईल आणि त्यानंतर ती अंगणवाडी सेविकांना दिली जाणार आहे. सेविका लाभापासून वंचित झालेल्या महिलांशी संपर्क साधून त्यांचे अर्ज दुरुस्ती करून घेतली जाणार आहेत..Neelam Gorhe: धक्कादायक! प्री प्रायमरी शाळा गुमास्ता लायसनवर, सरकारी नियंत्रण नाही; उपसभापती गोऱ्हेंची माहिती.महिला व बालकल्याण विभागाकडे लाडकी बहीण योजनेतील केवायसी चुकलेल्या महिलांचे अर्ज स्वीकारण्याबाबत शासनाकडून कोणत्याही सूचना नाहीत. परंतु महिलांची गर्दी वाढत असून, गोंधळ व वाद होऊ नये, यासाठी महिलांच्या समाधानासाठी त्यांनी भरून आणलेले अर्ज आम्ही केवळ जमा करत आहोत. या योजनेतील वंचित महिलांची यादी शासनाकडून लवकरच मिळणार आहे. त्यानंतर या महिलांकडे अंगणवाडी सेविका संपर्क करणार आहेत. त्यामुळे महिलांनी अर्ज देण्यासाठी कार्यालयात गर्दी करू नये.- आर. आर. तडवी, जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी, जळगाव.