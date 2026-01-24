उत्तर महाराष्ट्र

Ladki Bahin Yojana : जळगावात ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा बोजवारा; केवायसीच्या घोळामुळे हजारो महिला लाभापासून वंचित

KYC Errors Block Ladki Bahin Yojana Benefits in Jalgaon : लाडकी बहीण योजनेतील केवायसी त्रुटींमुळे लाभ न मिळाल्याने जळगाव महिला व बालकल्याण कार्यालयाबाहेर महिलांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: जिल्ह्यातील महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळण्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून केवायसी प्रक्रियेत चुका झालेल्या महिलांना या योजनेचे पैसे मिळालेले नाहीत. यामुळे ग्रामीण भागापासून शहरापर्यंत महिलांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण आहे.

