उत्तर महाराष्ट्र

Crime News : जळगाव हादरले! माजी महापौर ललित कोल्हे यांच्या फार्म हाउसवर आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हेगारीचा अड्डा उघड; ८ संशयित ताब्यात

Cyber Crime Uncovered at L.K. Farmhouse, Jalgaon : माजी महापौर ललित कोल्हे यांच्या एल. के. फार्म हाउसवर आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हेगारीचा अड्डा चालविला जात असल्याचे उघडकीस आले आहे. सायबर पोलिस, गुन्हे शाखा व खास पोलिस पथकाने कॉल सेंटरवर छापा टाकला.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: ममुराबाद रोडवरील माजी महापौर ललित कोल्हे यांच्या एल. के. फार्म हाउसवर आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हेगारीचा अड्डा चालविला जात असल्याचे उघडकीस आले आहे. सायबर पोलिस, गुन्हे शाखा व खास पोलिस पथकाने कॉल सेंटरवर छापा टाकला. सहा तास चाललेल्या पोलिसांच्या कारवाईत फार्म हाउसचे मालक, माजी महापौर ललित कोल्हे यांच्यासह आठ संशयितांना ताब्यात घेतले. तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
police
crime
maharashtra
Crime News
Fraud Crime
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com