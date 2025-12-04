उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Election : जळगाव पालिका निवडणुकीत मतदारांचा उत्साह शिगेला; ६५.५८ टक्के मतदान, विधानसभा निवडणुकीपेक्षा तब्बल १० टक्क्यांनी वाढ!

Jalgaon Local Elections Held Peacefully on December 2 : जळगाव जिल्ह्यातील १६ पालिका आणि दोन नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शांततेत व उत्साहात ६५.५८ टक्के मतदान झाले. अनेक मतदान केंद्रांवर दुपारनंतर मतदारांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.
जळगाव: जिल्ह्यातील १६ पालिका व दोन दोन नगरपंचायतींसाठी मंगळवारी (ता. २) शांततेत व उत्साहात मतदान झाले. सकाळी मतदान केंद्रांवर शुकशुकाट असला, तरी दुपारनंतर मतदार घराबाहेर पडले. अनेक मतदान केंद्रांवर रात्री आठनंतरही रांगा लागल्या होत्या. जिल्ह्यात एकूण ६५.५८ टक्के मतदान झाले. या निवडणुकीत गेल्या वर्षीच्या विधानसभा (५६.०३) निवडणुकीपेक्षा सुमारे दहा टक्के अधिक मतदान झाले. हे चांगल्या लोकशाहीचे प्रतीक आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी उमेदवारांनी मतदारांना ‘लक्ष्मी’ दर्शनाचा लाभ दिल्याची चर्चा जनमाणसांत आहे.

