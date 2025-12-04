Jalgaon Election : जळगाव पालिका निवडणुकीत मतदारांचा उत्साह शिगेला; ६५.५८ टक्के मतदान, विधानसभा निवडणुकीपेक्षा तब्बल १० टक्क्यांनी वाढ!

जळगाव: जिल्ह्यातील १६ पालिका व दोन दोन नगरपंचायतींसाठी मंगळवारी (ता. २) शांततेत व उत्साहात मतदान झाले. सकाळी मतदान केंद्रांवर शुकशुकाट असला, तरी दुपारनंतर मतदार घराबाहेर पडले. अनेक मतदान केंद्रांवर रात्री आठनंतरही रांगा लागल्या होत्या. जिल्ह्यात एकूण ६५.५८ टक्के मतदान झाले. या निवडणुकीत गेल्या वर्षीच्या विधानसभा (५६.०३) निवडणुकीपेक्षा सुमारे दहा टक्के अधिक मतदान झाले. हे चांगल्या लोकशाहीचे प्रतीक आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी उमेदवारांनी मतदारांना ‘लक्ष्मी’ दर्शनाचा लाभ दिल्याची चर्चा जनमाणसांत आहे..जिल्ह्यात एकूण ९७७ केंद्रांवर मंगळवारी मतदान झाले. यात आठ लाख ८१ हजार ५१० मतदारांपैकी पाच लाख ७८ हजार ६९ जणांनी मतदानाचा हक्क बजावला. लाडक्या बहिणींनी सकाळीच नित्याची कामे आटोपून मतदान केले. तर अनेकांनी दुपारनंतर ‘लक्ष्मी’चे दर्शन झाल्यानंतरच मतदानासाठी केंद्रांची वाट धरली..लाडक्या बहिणींचा उत्साहविशेष म्हणजे, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत तीन टक्के अधिक मतदान लाडक्या बहिणींनी केले होते. या निवडणुकीतही लाडक्या बहिणींचा मतदानासाठी उत्साह दिसून आला. एकूणच एप्रिल आणि नोव्हेंबर २०२४ तसेच, २ डिसेंबर २०२५ या दीड, पावणेदोन वर्षांच्या कालावधीत लोकोत्सवादरम्यान मतदान जागृतीसाठी ‘चला मतदान करूया’ या घोषवाक्याखाली मेळावे, पोस्टर, होर्डिंग, प्रचाररथ, विवाहात मुखवटे घालून जिल्हा व तालुका प्रशासनाने जनजागृती केली. यातून बऱ्याच प्रमाणात मतदार जागा झाला व मतदानाचा टक्काही तब्बल सात ते आठ टक्क्यांनी वाढला. नियमित मतदारांपैकी २५ टक्के मतदारांत निरुत्साह जाणवला. मतदान असले, तरी त्या दिवशी नेहमीप्रमाणे आपल्या कामाला निघून जात असल्याचे दिसून आले..GMC Ghati: घाटीत २९ अभ्यासक्रमांच्या २२५ जागांना मान्यता; बालशस्त्रक्रिया विभागाचा अहवाल अप्राप्त, २०० जागांवर प्रवेशाची फेरी.मतदानात चढ-उतारलोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसची महायुती होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अस्तित्वाचा प्रश्न किंवा राजकीय अस्मिता असल्याने पाचोरा, चाळीसगाव आणि मुक्ताईनगर पालिकांमध्ये स्वबळावर निवडणुका लढल्या गेल्या. अन्य ठिकाणी महायुतीतच निवडणुका झाल्या. मात्र, महायुतीने एकत्रित लढविलेल्या पालिका निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी ७० ते ७५, तर स्वबळाच्या ठिकाणी ६२ ते ६९ टक्क्यांच्या जवळपास आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.