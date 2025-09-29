उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : मन्याड धरणाच्या तटबंदीला धोका! जळगावमध्ये पूरस्थितीचा धोका लक्षात घेता जिल्हाधिकाऱ्यांचे तातडीने स्थलांतराचे आदेश

Manyad Dam Breach Raises Flood Risk : जळगावमधील मन्याड धरणाच्या तटबंदीला नुकसान झाल्याने पूरस्थितीचा धोका. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत नागरिकांना आणि जनावरांना तात्काळ सुरक्षितस्थळी स्थलांतरित करण्याचे आदेश दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: जिल्ह्यातील मन्याड धरणाच्या (ता. चाळीसगाव) उजव्या तटबंदीला नुकसान झाल्याने पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे. नागरिकांच्या जीवित व मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आयुष प्रसाद यांनी तत्काळ नागरिकांना स्थलांतराचे आदेश दिले आहेत.

