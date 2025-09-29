Jalgaon News : मन्याड धरणाच्या तटबंदीला धोका! जळगावमध्ये पूरस्थितीचा धोका लक्षात घेता जिल्हाधिकाऱ्यांचे तातडीने स्थलांतराचे आदेश

जळगाव: जिल्ह्यातील मन्याड धरणाच्या (ता. चाळीसगाव) उजव्या तटबंदीला नुकसान झाल्याने पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे. नागरिकांच्या जीवित व मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आयुष प्रसाद यांनी तत्काळ नागरिकांना स्थलांतराचे आदेश दिले आहेत..हा आदेश कायदेशीर तरतुदींवर आधारित आहे. त्यात आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ कलम ३३-जिल्हा प्राधिकरणास आवश्यक संसाधनांची मागणी करण्याचा अधिकार, कलम ३४ : धोक्याची परिस्थिती निर्माण झाल्यास जिल्हा प्राधिकरणाला आवश्यक ती कारवाई करण्याचा अधिकार, कलम ४१ स्थानिक प्राधिकरणांची आपत्ती निवारण व बचाव कार्यामध्ये सक्रीय सहभागाची जबाबदारी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम १६३ धोकादायक परिस्थिती किंवा संकट टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यास तातडीचे आदेश देण्याचा अधिकार असून, त्या आदेशान्वये प्रभावीत गावांतील सर्व नागरिक व जनावरे यांना सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करणे बंधनकारक आहे. सुरक्षित शाळा, मंगलकार्यालये व सार्वजनिक इमारतींमध्ये तात्पुरती आश्रयस्थाने निर्माण करण्यात आली आहेत. तेथे अन्न, पाणी व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत..मन्याड, गिरणा संगमावर जिल्हाधिकाऱ्यांची भेटमन्याड नद्यांचा संगमावर असणाऱ्या सायगाव (ता.चाळीसगाव) येथे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी रविवारी (ता.२८) भेट देऊन पूरपरिस्थितीचा आढावा घेतला. या पाहणीप्रसंगी आमदार मंगेश चव्हाण, चाळीसगावचे प्रांताधिकारी प्रमोद दिले, तहसीलदार प्रशांत पाटील उपस्थिते होते. दोन्ही नद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा प्रवाह सुरू आहे. म्हणून खबरदारीच्यादृष्टीने सर्वांनी सतर्क राहण्याच्या सूचना संबंधितांना केल्या. विशेषतः नदी काठी राहणाऱ्या ग्रामस्थांनी आपली कुटुंबे व जनावरांसह स्थलांतरित होण्याचे आवाहनही केले..Jalgaon News : 'नियम पाळले तर यम येणार नाहीत!' जळगावमध्ये बेशिस्त वाहतुकीमुळे महिला पोलिसांना नाकीनऊ.काही दिवसांपूर्वी चाळीसगाव, पाचोरा, भडगाव या तालुक्यात नूकसान झाले होते. त्याच भागात काल रात्री अतिवृष्टी झाली आहे. अनेक घरांत पाणी शिरले आहे. तेथे स्थलांतर करण्याचे आदेश दिले आहेत. नद्यांना पूर आला आहे. त्यामुळे नागरिकांना सतर्कतेचे आदेश दिले आहेत. नुकसानीचा अंदाज अजून येणार नाही. पंचनामे उद्यापासून त्वरित सुरू होतील.- आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.