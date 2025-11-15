Jalgaon News : जळगाव एमआयडीसीत भीषण आग; 'आर्यवर्त केमिकल' कंपनी खाक, कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे जीवितहानी टळली!

जळगाव: शहरातील एमआयडीसी परिसरातील एन-९७ सेक्टरमध्ये असलेल्या आर्यवर्त केमिकल प्रा. लि. कंपनीला शुक्रवारी (ता. १४) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास भीषण आग लागली. या आगीत संपूर्ण कंपनी खाक झाली. लाखो लिटर रासायनिक साठा असलेल्या या कंपनीत प्रचंड स्फोटक वातावरण निर्माण झाले होते. सुदैवाने कर्मचारी वेळेवर बाहेर पळाल्याने जीवितहानी टळली. शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे..मुंबईचे संदीप मेहता यांच्या मालकीची आर्यवर्त केमिकल प्रा.लि. ही कंपनी पेंट उद्योगात वापरला जाणारा ‘पेंट ड्रायर’ तयार करण्याचे काम करते. सकाळी नियमित काम सुरू असताना पाइपाला अचानक आग लागली. काही क्षणातच ज्वाळांनी रौद्ररूप धारण केले आणि कंपनीतील स्टोअरसह विविध ठिकाणी साठवलेले केमिकलचे ड्रम आगीच्या विळख्यात सापडले. आगीमुळे परिसरात काळ्या धुराच्या प्रचंड लोटांनी दाट धुके निर्माण झाले. आकाशाला भिडणाऱ्या ज्वाळांमुळे आसपासच्या उद्योगांमध्येही भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..फायर सेफ्टी नसल्याची चर्चाघटनास्थळी उपस्थित असलेल्या उद्योजकांनी कंपनीमध्ये आवश्यक फायर सेफ्टी पाइपलाइन व यंत्रणा नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे आग काही क्षणातच नियंत्रणाबाहेर गेल्याची शक्यता व्यक्त होते..वीस हजार लिटर भूमिगत टाकीकंपनीच्या भूमिगत टाकीत तब्बल २० हजार लिटर केमिकल असल्याची माहिती समोर आली आहे. आग लागताच काही कर्मचाऱ्यांनी तत्परता दाखवत टाकीचा व्हॉल्व्ह बंद केला. ज्यामुळे मोठा स्फोट किंवा दुर्घटना टळली..अग्निशमन दलाची धावपळमहापालिकेच्या अग्निशमन दलाचे पहिले पथक घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र आग एवढी वेगाने पसरत असल्याने विविध ठिकाणांहून अतिरिक्त बंब मागवावे लागले. अग्निशमन दलाने जवळपास तासन्तास शर्थीचे प्रयत्न करून आग नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला. घटनास्थळी महानगरपालिकेसह जैन इरिगेशन, वरणगाव, भुसावळ, जामनेर, नशिराबाद येथून आलेल्या ८ ते १० बंबांद्वारे आग विझविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू होते. आगीत नेमके किती नुकसान झाले याची आकडेवारी अद्याप प्राप्त झाली नसून सुदैवाने जीवितहानी न झाल्याचे वृत्त समोर येत आहे..बंब; प्रवेशद्वार कोसळलेआग विझविण्यासाठी एक बंब वेगाने आत वळण घेत असताना त्याचा कंपनीच्या प्रवेशद्वाराला जोरदार धडक बसली. धडकेने प्रवेशद्वार कोसळले आणि बंबाच्या समोरील बाजूची काच फुटली. यात सुदैवाने कोणतीही जखमी झाल्याची माहिती नाही..अधिकाऱ्यांची तत्पर उपस्थितीघटनेची माहिती मिळताच आमदार सुरेश भोळे, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, तहसीलदार शीतल राजपूत, उपविभागीय पोलिस अधिकारी नितीन गणापुरे, एमआयडीसी पोलिस निरीक्षक बबन आव्हाड, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी नरवीरसिंग रावल, हे सर्व अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळविण्याचे काम प्रत्यक्ष पाहणी करून आवश्यक सूचना दिल्या..आगीच्या ज्वाला अन् धुराचे लोटप्रत्यक्षदर्शिनी सांगितले, की आग इतकी भीषण होती की चार ते पाच किलोमीटर परिसरातून अग्नीच्या ज्वाळा आणि धूर दिसत होता. ही घटना घडल्याची माहिती कळताच जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, पोलिसदेखील घटनास्थळी दाखल झाले. या दुर्घटनेत कंपनीचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे..लाखो लिटर केमिकल, यंत्रसामग्री, स्टॉक आणि कंपनीचे स्ट्रक्चर पूर्णतः जळून खाक झाले. या घटनेदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी रोहन घुगे यांनी आग शॉर्टसर्किटने लागल्याची शक्यता वर्तविली. तसेच आमदार राजूमामा भोळे यांनीही घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली. नागरिकांनी मोठ्या संख्येने गर्दी केल्याचे चित्र पाहायला मिळाले..Lalu Prasad Yadav Shock : लालू प्रसाद यादव यांना जबरदस्त झटका! ; कुटुंबातील आणखी एका सदस्याने पक्ष अन् घरही सोडलं.आर्यवर्त केमिकल कंपनीमध्ये नेमकी आग कशामुळे लागली. तेथे आग विझविण्याची योग्य ती साधने उपलब्ध होती की नाही, याबाबत ‘एमआयडीसी’च्या अधिकाऱ्यांना अहवाल देण्यास सांगितले आहे. प्रदूषण नियंत्रण विभागालाही चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.- रोहन घुगे, जिल्हाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.