Jalgaon Crime : जळगाव एमआयडीसीमध्ये चोरट्यांचा हैदोस! एकाच रात्रीत ६ दुकाने फोडली, साडेसहा लाखांची रोकड लंपास

जळगाव: औद्योगिक वसाहत परिसरातील जनावरांच्या बाजाराजवळील लघुउद्योजक आणि व्यावसायिकांची सलग सहा-सात दुकाने फोडून चोरट्यांनी कहरच केला. या परिसरात रविवारी (ता.२३) मध्यरात्री अक्षरशः उच्छाद मांडून साडेसहा लाखांची रोकड लंपास केली असून, ज्यांच्या तिजोऱ्या उघडल्या नाहीत, अशा दोन लघुउद्योजकांच्या तिजोऱ्या या चोरट्यांनी लंपास केल्या असून, चोरटे ‘सीसीटीव्ही’त कैद झाले आहेत. या प्रकरणी रात्री एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .शहरातील एमआयडीसी परिसरात असणाऱ्या जनावरांच्या बाजार परिसरात चोरट्यांनी रविवारी (ता.२३) मध्यरात्रीच्या सुमारास सात दुकानांना लक्ष्य करीत रोख रकमेसह साडेसहा लाखांचा ऐवज चोरून नेला. आज सोमवारी सकाळी दुकानांवर व्यावसायिक आल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. तत्काळ एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात घटना कळविण्यात आल्यानंतर उपविभागीय पोलिस अधिकारी नितीन गणापुरे, निरीक्षक बबन आव्हाड, उपनिरीक्षक राहुल तायडे यांच्यासह गुन्हेशोध पथकाने धाव घेतली. .गुन्हेशाखेच्या पथकासह ठसेतज्ज्ञ, श्वानपथके दाखल होऊन घटनास्थळाची पाहणी करण्यात आली. एकाच परिसरातील श्रृती ट्रेडर्स, चिंतन फ्रेम करिअर, न्यू भारत केमिकल्स, नीतेश ट्रेडर्स आणि पवार क्रेन सर्विस यांच्या दुकानांचे शटर तोडून चोरट्यांनी आतील ऐवज चोरून नेला आहे. एमआयडीसी पोलिसांनी माहिती घेतल्यानंतर याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी व्यावसायिक सायंकाळी पोलिस ठाण्यात आले होते. नोमान शकिल देशमुख (रा. सुप्रीम कॉलनी) यांच्या तक्रारीवरून एमआयडीसी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला..तिजोऱ्याच नेल्या पळवूनचोरट्यांनी ''सण्डे नाईट'' रविवार दिवसभर दुकाने बंद, रात्री निवांतपणे चोरी करण्याचा अंदाज घेत चोरट्यांनी रात्री दीडच्या सुमाराची वेळ निवडली, थंडीचे दिवस असल्याने सर्वदूर सामसूम होती, तसेच या मार्केटमध्ये सुरक्षारक्षकही नसल्याची कदाचित चोरट्यांना माहिती होती. चिंतन फ्रेम कॅरिअर आणि पवार क्रेन सर्विस या दोन्ही ठिकाणच्या तिजोऱ्या चोरट्यांना खोलता न आल्याने त्यांनी दोन्ही तिजोऱ्या चोरट्यांनी पळविल्या आहेत. एक तिजोरी मार्केटपासून काही अंतरावर दूरवर मिळून आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. श्वान पथकांनी संपूर्ण मार्केट हिंडल्यावर चोरटे जिथे जिथे गेले तेथून बाहेर जाण्यापर्यंतचा मार्ग दाखवला..‘सीसीटीव्ही’ फोडले‘सीसीटीव्ही’त चोरीची घटना कैद होऊ नये, यासाठी चोरट्यांनी तीन- चार सीसीटीव्ही कॅमेरे तोडून सोबत नेले. त्याबरोबरच चोरट्यांनी चोरी करताना हात-पाय, तोंड पूर्णतः बांधून ओळख पटणार नाही, याचीही खबरदारी घेतली होती..मोजकीच दुकाने फोडलीएमआयडीतील जनावरांच्या बाजारात चोरट्यांनी सोमवारी राजेंद्र टेकचंद अग्रवाल यांच्या मालकीच्या श्रृती ट्रेडर्स येथून (२ लाख ५३ हजार), रामकृष्ण लालसिंग पाटील यांचे चिंतन प्रेड केरिअर (४५ हजार), न्यू भारत केमिकल्स (२ लाख ७५ हजार), सचिन सोमनाथ चौधरी यांच्या मालकीचे नीतेश ट्रेडर्स (१५ हजार), सुनील ताराचंद काकानी यांचे जे. के. ट्रेडर्स (३० हजार) आणि सुकलाल गजमल पवार यांचे पवार क्रेन सर्व्हिस (२८ हजार) अशी एकूण सहा लाख २० हजार ८०० रुपयांची रोकड लांबवली. .Pune News: उरुळी देवाचीमध्ये मध्यरात्री कोयत्यांचा कहर; वाहनांची तोडफोड करत टोळीचा धुमाकूळ.चोरी झालेल्या दुकानांमध्ये दररोज रोखीने व्यवहार होतात. मार्केटमध्ये इतर सर्व बंद गुदामे असून, त्यांच्यात कोट्यवधीचा माल असताना चोरट्यांनी एकही गुदाम फोडले नाही. निवडून दुकाने फोडल्याने चोरट्यांना या परिसरातील मार्केटची इत्यंभूत माहिती असल्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.