Jalgaon Crime : एमआयडीसी पोलिसांची मोठी कारवाई; हद्दपारीचा आदेश झुगारणाऱ्या तेजस सोनवणेसह तिघांना बेड्या

जळगाव: शहरातील शिरसोली रस्त्यावरील बॉइज हॉस्टेलजवळून एमआयडीसी पोलिसांनी तीन संशयित तरुणांना ताब्यात घेतले. यातील एक हद्दपारीचा आदेश झुगारून दहशत माजवताना आढळून आला तर त्याच्या साथीदाराकडे कोयता मिळून आला. या तिघांना अटक करून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .पोलिस कर्मचारी किरण प्रकाश पाटील यांच्या तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे, शनिवारी (ता. २५) रात्री अकराच्या सुमारास गस्तीवर असताना, जळगाव - शिरसोली रस्त्यावरील बॉइज होस्टेलजवळ तीन तरुणांना पोलिस पथकाने हटकले असता, त्यात हद्दपारीचे आदेश झुगारून शहरात वावरताना तेजस दिलीप सोनवणे (वय २५, रा.कालींका माता मंदिर, कांचननगर) हा आढळून आला. .Crime News : नंदुरबार हादरले! भरदिवसा सराफ व्यावसायिक रितेश पारेख यांचे अपहरण; ५० किलो चांदी, सोने लुटले.त्याच्यासोबत खुशाल पितांबर सोनार (वय २१, रा. पार्वताबाई ओकनगर, कांचननगर) याच्या कंबरेला गावठी पिस्तूल जिवंत काडतूसासह मिळून आले तर, त्यांचा साथीदार चेतन पितांबर सोनार (वय २३ कांचननगर) याच्याजवळ लोखडी धारदार कोयता मिळून आला असून, तिघांना अटक करण्यात येऊन एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उपनिरीक्षक राहुल तायडे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.