Jalgaon Crime : एमआयडीसी पोलिसांची मोठी कारवाई; हद्दपारीचा आदेश झुगारणाऱ्या तेजस सोनवणेसह तिघांना बेड्या

Three Youths Detained Near Boys Hostel : जळगाव एमआयडीसी पोलिसांनी शिरसोली रस्त्यावरील बॉईज होस्टेलजवळून हद्दपारीचा आदेश झुगारणाऱ्या आरोपीसह तिघांना अटक केली. त्यांच्याकडून गावठी पिस्तूल, जिवंत काडतूस आणि धारदार कोयता जप्त करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: शहरातील शिरसोली रस्त्यावरील बॉइज हॉस्टेलजवळून एमआयडीसी पोलिसांनी तीन संशयित तरुणांना ताब्यात घेतले. यातील एक हद्दपारीचा आदेश झुगारून दहशत माजवताना आढळून आला तर त्याच्या साथीदाराकडे कोयता मिळून आला. या तिघांना अटक करून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

