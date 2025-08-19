Jalgaon News : जळगावातील ५०० हून अधिक एमआयडीसी भूखंड पडून; उपमुख्यमंत्र्यांचा कठोर कारवाईचा इशारा

जळगाव: एकीकडे नवीन उद्योगांना भूखंड मिळत नाही, त्यांना औद्योगिक क्षेत्रात (एमआयडीसी) जागा नाही. त्यामुळे नवीन एमआयडीसी प्रस्तावित असताना, आहे त्या औद्योगिक क्षेत्रात याआधीच अनेक वर्षांपासून वितरित झालेले जळगाव जिल्ह्यातील पाचशेवर भूखंड (प्लॉट) विकासाविनाच पडून असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे..उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी (ता.१७) जळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्याप्रसंगी असे भूखंड संबंधिताना नोटीस बजावून शासन ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करेल, असा इशारा दिल्यानंतर आता हे भूखंड शासनाच्या ‘रडार’वर असतील. त्यामुळे एकतर ते विकसित करावे लागतील; अन्यथा, शासनाकडे जमा करावे लागतील..जळगाव जिल्ह्यातील अशा पाचशेवर भूखंडांमध्ये सर्वाधिक तीनशे भूखंड भुसावळ एमआयडीसीतील असल्याचेही वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे हे भूखंड बळकावून ठेवणाऱ्यांवर कारवाईची मागणीही होत आहे..उपमुख्यमंत्री अजित पवार रविवारी (ता.१७) जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. त्यांनी या दौऱ्यात जिल्ह्यातील विविध विकासकामे, योजनांच्या संदर्भात आढावा घेतला. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी एमआयडीसीने वितरित केलेले, मात्र कोणत्याही औद्योगिक प्रयोजनाचा वापर होत नसलेल्या भूखंडांच्या संदर्भात भाष्य केले. असे भूखंड नोटीस बजावून ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करण्यासंबंधी त्यांनी संकेत दिले. त्यामुळे जिल्ह्यातील या भूखंडांचा मुद्दा चर्चेत आला आहे..जळगाव शहर औद्योगिक क्षेत्रात भूखंड शिल्लक नाहीजळगाव एमआयडीसीतील जवळपास सर्वच भूखंड विविध उद्योगांना वितरित करण्यात आले असून, एकही भूखंड आता शिल्लक नसल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे या औद्योगिक क्षेत्राची हद्दवाढ तसेच नवीन औद्योगिक क्षेत्राच्या निर्मितीसाठी मागणी सातत्याने केली जाते. काही महिन्यांपूर्वी शासनाने जळगाव जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रांना ‘ड’ दर्जा जाहीर केल्यामुळे काही सवलतींसाठी हे क्षेत्र पात्र ठरणार आहेत..जळगावसह तालुक्यांच्या ठिकाणी औद्योगिक क्षेत्रजळगाव जिल्ह्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी औद्योगिक क्षेत्र (एमआयडीसी) विकसित करण्यात आले आहे. औद्योगिक क्षेत्र विकसित करताना शासनाच्या वतीने जमीन संपादित केली जाते. जळगाव शहराला लागून एमआयडीसी असून, त्याचा विस्तार पूर्वेकडे थेट तरसोद फाट्यापर्यंत तर दक्षिणेकडे (छत्रपती संभाजीनगर रस्ता) कुसुंबा, चिंचोलीपर्यंत पसरलेला आहे. भुसावळ, चाळीसगाव, अमळनेर, चोपडा यासह विविध तालुक्यांच्या ठिकाणीही अशा प्रकारे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यात आले आहे..जामनेरला ७०० एकर जागा आरक्षितविविध तालुक्यांच्या ठिकाणी औद्योगिक क्षेत्रासाठी जागेची मागणी होत आहे. जळगाव शहरासह अन्य काही ठिकाणीही अशा स्वरुपाची मागणी जोर धरू लागली आहे. मात्र, आहे ते भूखंड विकसित न करता केवळ बळकावून ठेवण्याचा प्रकार सुरू असून, त्याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. जामनेर तालुक्यातही नव्याने औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी ७०० एकर जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. अद्याप त्या जागेवर भूखंड पाडण्यात आलेले नसून त्याची वितरणाची प्रक्रियाही अद्याप थंड बस्त्यात असल्याचे समजते..World Photography Day : वडिलांचा विरोध पत्करून सुरु केली फोटोग्राफी; आज आहे यशस्वी फोटोग्राफर ते फोटो लॅब मालक.नवीन क्षेत्राची मागणी, आहे ते भूखंडच पडूनजळगाव शहरालगत एमआयडीसी क्षेत्रात सर्व भूखंड वितरित झालेले असले तरी ते सर्व वापरात नाहीत. काही भूखंड तसेच अनेक वर्षांपासून विकासाविना, उद्योगांच्या वापराविना पडून आहेत. तर काही भूखंडांवर सुरू झालेले उद्योग काही वर्षांपासून बंद पडल्याने या भूखंडांचा वापरही बंद झाला आहे. जळगाव एमआयडीसीत वितरित होऊनही वापर नसलेले १२३ भूखंड पडून आहेत. तर भुसावळ शहरालगतच्या एमआयडीसी क्षेत्रातील ३०० पेक्षा जास्त भूखंड पडून आहेत. चाळीसगाव औद्योगिक क्षेत्रातील ९२ भूखंड पडून आहेत, असे एकूण जिल्ह्यातील ५१५ भूखंड वापराविना पडून आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.