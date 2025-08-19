उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : जळगावातील ५०० हून अधिक एमआयडीसी भूखंड पडून; उपमुख्यमंत्र्यांचा कठोर कारवाईचा इशारा

Unused MIDC plots in Jalgaon district : जळगाव जिल्ह्यातील एमआयडीसी भूखंडांचा मोठा हिस्सा विकासाविनाच पडला आहे; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नोटीस बजावून ताब्यात घेण्याचा इशारा दिला.
undeveloped land
undeveloped landsakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

जळगाव: एकीकडे नवीन उद्योगांना भूखंड मिळत नाही, त्यांना औद्योगिक क्षेत्रात (एमआयडीसी) जागा नाही. त्यामुळे नवीन एमआयडीसी प्रस्तावित असताना, आहे त्या औद्योगिक क्षेत्रात याआधीच अनेक वर्षांपासून वितरित झालेले जळगाव जिल्ह्यातील पाचशेवर भूखंड (प्लॉट) विकासाविनाच पडून असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
maharashtra
Development
MIDC
Lands
uttar maharashtra
Jalgaoan News
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com