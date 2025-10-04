उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या वेतनातून वसूल होणार रक्कम; एमपीडीए कारवाईतील त्रुटी जळगाव प्रशासनाला पडल्या महागात

Jalgaon MPDA Action Against Dikshant Sapkale : मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ (प्रतीकात्मक छायाचित्र). जळगावमधील एका प्राणघातक हल्ल्यातील आरोपीवर केलेली एमपीडीएची कारवाई बेकायदेशीर ठरवत खंडपीठाने दोन लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले.
जळगाव: मेहरुण भागातील प्राणघातक हल्ल्यातील संशयित दीक्षान्त ऊर्फ दादू देवीदास सपकाळे (वय २०) याच्याविरुद्ध स्थानबद्धतेची (एमपीडीए) कारवाई केली होती. जिल्‍हा प्रशासनाने तो कारागृहात असताना हा आदेश पारित करून जामिनावर सुटका झाल्यावर त्याला स्थानबद्ध केले होते.

