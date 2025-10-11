उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : जळगावमध्ये 'महावितरण'चा संप तात्पुरता स्थगित; वाटाघाटीसाठी कर्मचारी कामावर रुजू

MSEDCL Employees Temporarily Suspend Strike in Jalgaon : जळगाव शहरातील कर्मचाऱ्यांनी संप तात्पुरता स्थगित केल्यानंतर तातडीने दुरुस्तीची कामे सुरू झाली, ज्यामुळे खंडित झालेला वीजपुरवठा सुरळीत होण्यास मदत मिळाली.
Jalgaon MSEDCL

Jalgaon MSEDCL

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: ‘महावितरण’च्या कर्मचाऱ्यांच्या कृती समितीतील सात संघटनांनी व्यवस्थापनाच्या पत्रानुसार केलेल्या आवाहनाचा आदर राखत संप तात्पुरता स्थगित केला आहे. १४ व १५ ऑक्टोबरला निश्चित झालेल्या वाटाघाटीचे निर्णय घेण्यात येणार असल्याने ७२ तासांचा संप २४ तासांनंतर तात्पुरता स्थगित करण्याचा निर्णय एकमताने घेतला आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
maharashtra
Power
Employees
Electricity
MSEDCL
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com