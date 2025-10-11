Jalgaon News : जळगावमध्ये 'महावितरण'चा संप तात्पुरता स्थगित; वाटाघाटीसाठी कर्मचारी कामावर रुजू

जळगाव: ‘महावितरण’च्या कर्मचाऱ्यांच्या कृती समितीतील सात संघटनांनी व्यवस्थापनाच्या पत्रानुसार केलेल्या आवाहनाचा आदर राखत संप तात्पुरता स्थगित केला आहे. १४ व १५ ऑक्टोबरला निश्चित झालेल्या वाटाघाटीचे निर्णय घेण्यात येणार असल्याने ७२ तासांचा संप २४ तासांनंतर तात्पुरता स्थगित करण्याचा निर्णय एकमताने घेतला आहे..या निर्णयानंतर दुपारीच एकला संपावर असलेले कर्मचारी कामावर रुजू झाले. मात्र, सकाळी शहरातील काही भागांत संपाचा फटका बसला. हुडको उपकेंद्रातील वीजवाहिनीत शुक्रवारी तांत्रिक बिघाड झाल्याने सकाळी सहापासून पिंप्राळा, हरिविठ्ठल नगर, रामानंदनगर, आशाबाबानगर, हुडको परिसरात वीजपुरवठा खंडित झाला..बिघाड सापडत नसल्यामुळे गिरणा पंपिंग उपकेंद्रावरून तात्पुरती विद्युत जोडणी करण्यात आली. दुपारी दोन नंतर बिघाड सापडल्यानंतर सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत वीज पुरवठा सुरळीत करण्यात आला. मात्र वारंवार वीज पुरवठा खंडीत होत असल्याने नागरिकांना चांगलाच त्रास सहन करावा लागला. .आदर्शनगरलाही फटकाआदर्शनगर परिसरातही वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. तसेच दुपारनंतर आदर्शनगरात वीजवाहिनीवर ब्रेक डाऊन झाल्याने वीजपुरवठा खंडित झाला होता..Yeola News : येवला महामार्गावर निष्पापांचे बळी; आत्मदहनाच्या प्रयत्नानंतर प्रशासनाला जाग!.संप स्थगितीनंतर दुरुस्तीला गतीदुपारी दोननंतर संप स्थगित झाल्यानंतर वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्याचे काम सुरू झाले. वीज वितरण विभागाने तातडीने दुरुस्तीचे काम सुरू केले असून, लवकरच नियमित पुरवठा सुरळीत होईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.