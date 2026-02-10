Jalgaon News : जळगावकरांना नवी भेट! एसटीच्या ताफ्यात दाखल होणार ५५ आसनी 'राजमाता जिजाऊ' बस

जळगाव: महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ बस बांधणीत प्रयोग करत आपल्या ताफ्यात नवीन बस आणत आहे. याचा फायदा महामंडळाला होऊ लागला आहे. साधारण २५ वर्षांपूर्वी एसटीच्या ताफ्यात असलेली ५५ आसनी बस आता नव्या रूपात दाखल होत आहे. .प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन एसटी प्रशासनाने ३ बाय २ आसन व्यवस्था असलेली अत्याधुनिक ‘राजमाता जिजाऊ’ बस जळगाव विभागातदेखील दाखल होणार आहेत. यासाठी २५० बसचा प्रस्ताव सादर केला आहे..एसटीच्या ताफ्यात मोठी भर पडत असून, प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन एसटी प्रशासनाने ३ बाय २ आसन व्यवस्था असलेल्या ५५ आसनी अत्याधुनिक बस खरेदी केल्या आहेत. नवीन बसला ‘राजमाता जिजाऊ’ नावाची घोषणा कालच झाली आहे. टप्प्याटप्प्याने या.बस राज्यातील सर्व विभागात दाखल होणार आहेत. यासाठी विभागांकडून बस आवश्यकतेचे प्रस्ताव मागविले होते. त्यानुसार जळगाव विभागाकडून प्रस्ताव सादर करत २५० बसची मागणी केली आहे..तालुका मार्गावर धावणारनवीन ‘राजमाता जिजाऊ’ बसमध्ये ५५ प्रवासी बसून प्रवास करू शकतील. यामुळे अतिगर्दीच्या मार्गांवर उभे राहून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आता बसण्यासाठी जागा उपलब्ध होणार आहे. दोन शहरांमधील मुख्य मार्गांवर ही सेवा प्राधान्याने सुरू करण्यात येणार आहे. त्यानुसार जळगाव विभागात येणाऱ्या २५० बस या प्रामुख्याने विभागातील सर्व तालुका मार्गावर धावणार आहेत..पहिल्या टप्प्यात काही बस मार्च महिन्यात जळगाव विभागाला मिळणार आहेत. यानंतर प्रामुख्याने जळगाव- जामनेर, जळगाव- चोपडा, जळगाव- चाळीसगाव यासह विद्यार्थी संख्या अधिक असलेल्या जळगाव- भोकर या मार्गावर प्राधान्याने राजमाता जिजाऊ बस सोडल्या जातील..नव्या रंगात ‘लालपरी’एसटीच्या ताफ्यात नवनवीन बस दाखल होत आहेत. एसटीने यापूर्वी शिवनेरी, शिवशाही, शिवाई, हिरकणी यासारख्या बस आणल्या आहेत. आता आणखी एक नवीन बस दाखल होत आहे. अर्थात नव्या रंगातील ही लालपरी आहे. ही बस भगव्या आणि पांढऱ्या रंगातील पट्ट्यात आहे..पुन्हा ५५ आसनी बसराज्य परिवहन महामंडळाने बससेवेला सुरवात केली, त्यावेळी बसची आसन क्षमता ३० इतकी होती. महामंडळाने यात काळानुरूप बदल केला. १९६० मध्ये बसच्या बांधणीत बदल करत आसन क्षमता वाढवून ५४ पर्यंत नेली. या बांधणीच्या बस साधारण ४० वर्ष एसटीच्या ताफ्यात राहिल्या. मध्यंतरीच्या काळात म्हणजे ८० च्या दशकात सेमी- लक्झरी बससेवा सुरू केली. .Cabinet Meeting: पुण्यातल्या पुरंदर विमानतळाबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय; अटल सेतूच्या जवळ उभारणार तिसरी मुंबई.काही वर्षातच एसी बससेवा देखील सुरू केली. दरम्यान, २००० सालापर्यंत गावागावात पोहोचलेली मागे दरवाजा असलेली लालपरी ५५ आसनी होती. ज्यात पुढे व मागे सहा प्रवासी बसतील असे सीट होते. यानंतर बसमध्ये बदल करत २ बाय २ अशी आसन व्यवस्था केली..जळगाव विभागासाठी राजमाता जिजाऊ या २५० नवीन बसची मागणी केली आहे. मार्चमध्ये पहिल्या टप्प्यात या बस विभागाला मिळाल्यानंतर गर्दीच्या मार्गावर बस सुरू केल्या जातील.- दिलीप बंजारा, विभाग नियंत्रक, जळगाव विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.