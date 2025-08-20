उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : जळगाव महापालिकेत लाचखोरीचा पर्दाफाश; लिपिक व समन्वयक एसीबीच्या जाळ्यात

Bribery Case in Jalgaon Municipal Corporation : जळगाव महापालिकेच्या कार्यालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई करत एका लिपिक आणि एका समन्वयकाला लाच घेताना अटक केली
Bribery Case
Bribery Casesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: पे ॲन्ड यूज शौचालयाच्या मक्त्यासाठी भरलेली ३५ हजार रुपयांची अनामत रक्कम परत देण्यासाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील लिपिक व समन्वयकाला पाच हजार रुपयांची लाच घेताना जळगाव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने मंगळवारी (ता. १९) अटक केली.

