Jalgaon News : जळगाव महापालिकेत लाचखोरीचा पर्दाफाश; लिपिक व समन्वयक एसीबीच्या जाळ्यात

जळगाव: पे ॲन्ड यूज शौचालयाच्या मक्त्यासाठी भरलेली ३५ हजार रुपयांची अनामत रक्कम परत देण्यासाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील लिपिक व समन्वयकाला पाच हजार रुपयांची लाच घेताना जळगाव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने मंगळवारी (ता. १९) अटक केली. .याबाबत जितू चांगरे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली होती. त्यावरून पोलिस उपअधीक्षक योगेश ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने महापालिकेच्या आठव्या मजल्यावर मंगळवारी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास आरोग्य विभागात लिपिक आनंद चांदेकर व स्वच्छ भारत अभियान शहर समन्वयक राजेश पाटील यांना लाच घेताना मुद्देमालासह अटक केली. त्या दोघांविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे..Jalgaon Crime : जळगावात कौटुंबिक वादातून धक्कादायक घटना; पतीने पत्नीवर कुऱ्हाडीने हल्ला करत संपवले जीवन.दालनातील सीसीटीव्ही कॅमेरा बंदआरोग्य विभागात चार सीसीटीव्ही कॅमेरे असून, तीन कॅमेरे सुरू आहेत. चांदेकर यांच्या दालनातील कॅमेरा बंद असल्याची माहिती समोर आली आहे. काही महिन्यांपूर्वीही नगरचना विभागात लाच घेताना अधिकाऱ्याला अटक केली होती. त्यामुळे महापालिकेतील पारदर्शक कामांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.