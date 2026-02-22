Jalgaon Municipal Corporation जळगावकरांचे लक्ष अर्थसंकल्पाकडे! ३०० फुटांच्या घरांची घरपट्टी यंदा तरी माफ होणार का?

उत्तर महाराष्ट्र

Financial Constraints of Jalgaon Municipal Corporation : २०१८ च्या निवडणुकीत जाहीर केलेल्या वचननाम्यात शहरातील ३०० चौरस फुटांच्या घरांना घरपट्टी माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. गरीब वस्तीतील नागरिकांना दिलासा देणारा हा निर्णय बदलत्या राजकीय समीकरणामुळे मागे पडला.
जळगाव: भाजपने नागरिकांसाठी २०१८ च्या निवडणुकीत जाहीर केलेल्या वचननाम्यात शहरातील ३०० चौरस फुटांच्या घरांना घरपट्टी माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. गरीब वस्तीतील नागरिकांना दिलासा देणारा हा निर्णय बदलत्या राजकीय समीकरणामुळे मागे पडला. मात्र आता महापालिकेत महायुतीची एकहाती सत्ता असल्याने यंदा तरी हे आश्वासन पाळले जाईल का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

