Jalgaon Municipal Corporation जळगावकरांचे लक्ष अर्थसंकल्पाकडे! ३०० फुटांच्या घरांची घरपट्टी यंदा तरी माफ होणार का?

जळगाव: भाजपने नागरिकांसाठी २०१८ च्या निवडणुकीत जाहीर केलेल्या वचननाम्यात शहरातील ३०० चौरस फुटांच्या घरांना घरपट्टी माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. गरीब वस्तीतील नागरिकांना दिलासा देणारा हा निर्णय बदलत्या राजकीय समीकरणामुळे मागे पडला. मात्र आता महापालिकेत महायुतीची एकहाती सत्ता असल्याने यंदा तरी हे आश्वासन पाळले जाईल का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..शहरात ३०० चौरस फुटांच्या घरांचे प्रमाण कमी असले तरी महापालिकेच्या अंदाजानुसार सुमारे १० हजार मालमत्ता या श्रेणीत येतात. या घरांना घरपट्टी माफी मिळाल्यास गरीब वस्तीतील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल. तत्कालीन आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांच्या काळात यासंदर्भात विखंडीत प्रस्ताव सभागृहापुढे आला होता. मात्र तो निर्णय अमलात आला नाही..उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादितमहापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याचे स्रोत मर्यादित आहेत. आधीच आर्थिक तुटवडा असताना उत्पन्नाचे स्रोत आणखी कमी करणे प्रशासनासाठी कठीण ठरणार आहे. घरपट्टी माफी दिल्यास महापालिकेच्या महसुलात घट होईल. त्यामुळे हा निर्णय घेणे प्रशासनासाठी आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचे आणि आव्हानात्मक ठरणार आहे..निर्णयाची साशंकतामहापालिकेचा २०२६-२७ चा वार्षिक अंदाजपत्रक (अर्थसंकल्प) लवकरच सादर होणार आहे. त्यात ३०० चौरस फुटांच्या घरांना घरपट्टी माफीचा निर्णय होणार की नाही, याबाबत साशंकता आहे. महायुतीची सत्ता असली तरी आर्थिक वास्तव लक्षात घेता हा निर्णय घेणे कठीण ठरू शकते..अंदाजपत्रकाबाबत घेतला आढावामहापालिकेकडून अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून, आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांनी नुकताच सर्व विभागप्रमुखांची बैठक घेऊन अंदाजपत्रक तयारीचा आढावा घेतला. यात सर्व विभागातील जमा-खर्चाच्या आर्थिक तरतुदी, शहरात राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा निधी लक्षात घेता यंदाच्या अंदाजपत्रकात वाढ होण्याची शक्यता आहे. यात शहरात अमृत २.० अंतर्गत भूमिगत गटारी योजना, पाणीपुरवठा योजना, घनकचरा प्रकल्पासह अन्य शासकीय योजनांचे कामे होणार असल्याने अंदाजपत्रकात २०० ते ३०० कोटीने वाढ होऊन १५०० कोटी रुपयांच्या वर अंदाजपत्रक जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.....तर उत्पन्न होणार कमी३०० चौरस फुटांच्या घरांना घरपट्टी माफीचा निर्णय हा गरीब नागरिकांसाठी दिलासा ठरू शकतो. पण महापालिकेच्या आर्थिक मर्यादा आणि उत्पन्नातील तुटवडा लक्षात घेता हा निर्णय नुकसानीचा ठरणारा दिसत आहे. यात लाखो रुपयांचे उत्पन्न यामुळे कमी होऊ शकतो, असा अंदाज महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून वर्तविण्यात आला आहे..