Jalgaon Municipal Election : आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर कडक नियम; उमेदवारांना खर्च मर्यादेचा इशारा

जळगाव: महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता सोमवारी लागू झाल्यानंतर मंगळवारी (ता. १६) सायंकाळी चारला महापालिका निवडणुकीसाठी शासन नियुक्त केलेले अधिकारी, पोलिस अधिकारी व राजकीय पक्ष प्रतिनिधींची बैठक झाली. बैठकीत उमेदवारांना नामनिर्देशन अर्ज कसा भरावा, प्रतिज्ञापत्र, लागणारी आवश्यक कागदपत्रे, पक्षाचे एबी फॉर्म, कधी दाखल करावा, सुचक, अनुमोदक किती लागणार, याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. तसेच एका उमेदवाराला ९ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची मर्यादा, खर्चाचे दरपत्र आदींबाबत माहिती सांगण्यात आली. .महापालिकेच्या दुसऱ्या मजल्यावरील सभागृहात आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यात निवडणूक अधिकारी निवृत्ती गायकवाड, निडणूक अधिकारी जितेंद्र पाटील, निवडणूक अधिकारी विनय गोसावी. अपर पोलिस अधीक्षक अशोक नखाते, उपायुक्त निर्मला गायकवाड, महापालिका मुख्य लेखाधिकारी तथा निवडणूक खर्च अधिकारी विजय सोनवणे उपस्थित होते. .पुढे बोलताना निवडणूक अधिकारी गायकवाड म्हणाले, की नगरपालिका, नगरपंचायतीत ऑनलाइन अर्ज दाखल करता येत होते. निवडणूक आयोगाच्या सूचनानुसार महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारांना ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जाणार आहे. यात उमेदवारांनी अर्ज घेतल्यावर अर्ज व्यवस्थित आहे का, अर्ज भरताना कोणतीही जागा कोरी सोडू नका, काहीच नसेल तेथे नीरंक लिहा, प्रतिज्ञापत्रात सर्व माहिती, प्रत्येक पान २ वर.दृष्टिक्षेपातउमेदवारी अर्जात १६ मुद्दे पूर्ण भरावे.३० डिसेंबरला एबी फॉर्म जोडणे आवश्यक.पक्षाच्या उमेदवाराच्या अर्जावर एक सूचक, अनुमोदक.अपक्ष उमेदवाराला पाच सुचक, अनुमोदक.सुचक व अनुमोदक प्रभागातीलच असावा.अर्ज पडताळणी वेळेस आक्षेप स्वीकारले जातील.आवश्यक ना हरकत पत्र.४८ तास आधी प्रचार संपणार.मतदान केंद्रावरील १०० मीटरचा नियमावली.सभा, प्रचारासाठी पोलिस प्रशासनाच्या परवानगी आवश्यक.